我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

成龍赴哈薩克拍「飛鷹計畫」續集 副總統接見表示感謝

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼。（取材自哈薩克駐華大使...
會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼。（取材自哈薩克駐華大使館微信公眾號）

AI摘要

文章摘要整理：

成龍率團赴哈薩克拍攝《飛鷹計畫：終極》，以中亞遺跡與荒漠景觀展開奪寶冒險，並獲哈薩克副總統接見，雙方就影視合作與產業發展交換意見。

武打巨星成龍與製作團隊將經典冒險系列電影「飛鷹計畫：終極」(Operation Condor: Ultimate)移師哈薩克實景拍攝，「亞洲飛鷹」傑基(Jackie)將在中亞遺跡與壯廣邊疆風景間展開奪寶冒險。哈薩克副總統埃爾蘭．卡林(Erlan Karin)當地時間7日特別會見成龍，雙方就電影領域國際合作與後續項目實施可能性展開會談。

香港01引述觀察者網報導，哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)高度重視新技術與創意產業發展，致力於為公民發揮創作潛力創造條件。

卡林在會中指出，引進此類大型國際項目，不僅能推動哈薩克電影產業發展與提升專業化水平，更有助於將哈薩克打造成為具備吸引力的國際影視製作目的地。

報導指出，成龍本次主演的「飛鷹計畫：終極」延續「龍兄虎弟」與「飛鷹計畫」經典的「奪寶冒險 + 動作喜劇」模式。

故事描述「亞洲飛鷹」獲得全新線索後，遠赴中亞與哈薩克的峽谷、荒漠及古老建築等壯麗自然景觀與遺跡，尋找一件影響巨大的失落古代文明聖物。

不同於過往的獨行俠設定，亞洲飛鷹此次與哈薩克當地專家及夥伴組成跨國冒險小隊，將透過極具視覺衝擊的戶外追逐與實景動作戲，一同破解古老謎題並對抗試圖搶奪文物的黑幫勢力。

會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼，並祝願項目全體參與者在今後的創作中取得更多成果。

當地時間10月7日，哈薩克副總統埃爾蘭．卡林（Erlan Karin）會見了一個...
當地時間10月7日，哈薩克副總統埃爾蘭．卡林（Erlan Karin）會見了一個國際電影項目主創團隊，其中包括中國演員成龍、哈薩克製片人等。（取材自哈薩克駐華大使館微信公眾號）

精華 FAQ

  • 他是為了拍攝經典冒險系列《飛鷹計畫：終極》而前往哈薩克，該片延續《龍兄虎弟》與《飛鷹計畫》的動作喜劇與奪寶冒險風格。

  • 副總統埃爾蘭．卡林與成龍主要就電影領域的國際合作、後續項目實施可能性進行會談，也表達希望透過這類大型項目提升哈薩克影視產業水準。

  • 哈薩克方面認為，引進大型國際影視項目有助於推動本地電影產業發展、提升專業化程度，並把哈薩克打造為更具吸引力的國際拍攝目的地。

哈薩克 香港 成龍

上一則

中國男足世界排名下降5名 跌至第96名 10年來最低

下一則

節後首「虎」是他 前廣州書記張碩輔 國慶前就被帶走

延伸閱讀

好萊塢硬漢辭世 理查哈里森享壽90歲

好萊塢硬漢辭世 理查哈里森享壽90歲
名古屋亞運/網球女雙「金包銀」 上演台灣「詹謝對決」

名古屋亞運/網球女雙「金包銀」 上演台灣「詹謝對決」
川普高規迎習近平 貿易休兵延長 專家：北京拿到想要的

川普高規迎習近平 貿易休兵延長 專家：北京拿到想要的
選秀節目「宇宙啦啦隊」奪亞洲影藝創意大獎雙項台灣代表

選秀節目「宇宙啦啦隊」奪亞洲影藝創意大獎雙項台灣代表

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友