「國際警務學院」下月成立 警政走向世界貢獻「香港方案」

AI摘要 文章摘要整理： 香港將於下月成立國際警務學院，針對海外執法機構提供專業培訓與交流平台，藉由多個旗艦項目推動跨境執法合作並輸出「香港方案」。

香港 持續向世界輸出專業服務，警政專業將正式衝出香港。警察學院院長鄭麗琪日前的簡報會上宣布，下月11日成立「香港國際警務學院」，將選址黃竹坑香港警察學院基礎訓練學校訓練營，面向海外執法機構打造高端專業警務培訓及交流平台，透過20多個旗艦項目與警務領導論壇，構建常態化警務交流與情報互通機制，為全球安全網路貢獻「香港方案」。

香港文匯報報導，今年適逢香港警察學院成立20周年，警隊主動對接國家「十五五」規畫綱要，發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、「內聯外通」的優勢，配合特區政府推動高水平對外合作。除了下月11日成立香港國際警務學院外，警隊亦將於下月底首次在香港主辦國際刑警組織第94屆全體大會。

鄭麗琪表示，國際警務學院將面向海外執法機構，特別是東盟、「一帶一路 」沿線國家及中東地區，打造高端專業警務培訓及交流平台，聚焦重點培訓課程及警務領導論壇，深化國際警務交流協作，構建常態化的警務交流與情報互通機制，共同應對跨境犯罪、網路安全等全球性執法挑戰。

鄭麗琪說明，警隊在處理國際會議、大型賽事安保及調查跨境詐騙、犯罪集團、毒品與暴力等案件累積豐富經驗，希望將經驗轉化為培訓傳承，鞏固香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的橋梁角色。

報導指出，香港國際警務學院選址在黃竹坑香港警察學院基礎訓練學校的訓練營，透過內部資源調配，由5名警務人員負責統籌及整合已安排的國際課程。

警察學院專業發展學校校長傅逸婷介紹，學院統籌的20多個旗艦項目主要涵蓋重點培訓課程與警務領導論壇兩大範疇。重點培訓課程包含警務策略指揮及領導、大型活動安保及人群管理、戰術應用、反恐及爆炸品處理、重大罪案偵查與法證科學、網路及科技罪案調查、反洗黑錢、情報和危機管理等。

警務領導論壇則聚焦新型犯罪趨勢、智慧警政、跨境執法協作及企業管治等議題，將邀請全球警務領袖與專家學者來港對話，宣揚香港警隊專業形象並鞏固「亞洲最優秀警隊」品牌。