香港數字政策辦公室日前表示，會推出四項人工智能（AI）效能提升項目，提升1823服務，以及全方位支援政府部門應用AI，推動「AI+」政務轉型。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港立法會聚焦AI風險管治，律政司將牽頭研究AI造成損害的法律責任，政府亦推動AI專員、合規申報及安全指引，並鼓勵業界共建國際規則。

「AI犯錯，誰來負責？」隨著人工智慧技術日新月異引發安全疑慮，香港 立法會8日合併辯論香港首個五年規畫與2026年施政報告議案，多名議員聚焦AI風險管治。律政司司長林定國現場宣告，律政司將牽頭成立專責小組，盡快研究運用AI產品造成損害的法律責任問題，強調香港除了作為法律服務者，也將爭取成為新興領域規則的制定者。

大公報報導，面對OpenAI旗下AI代理程式未經授權入侵澳洲 政府網站，以及本地接連出現深偽聲紋詐騙等安全威脅，香港首個五年規劃提出優化人工智能及數據治理，檢視風險規範並對接國際標準。

創新科技及工業局局長孫東表示，政府正全面推進「AI+」行動，數字政策辦公室會設立AI專員，協助推進施政報告中的AI風險治理策略，並牽頭負責挑選試點部門，要求面向公眾的AI服務項目投標者作出AI安全和道德合規申報；推動機構制訂AI應用指引、認證及治理框架；以及與香港人工智能研發院發布AI智能體安全管理指引。政府也會繼續通過不同計劃提升市民的AI素養，以及支援中小企業應用AI及網絡安全方案提升競爭力。

多位議員針對風險提出具體建議。選委會界別議員陳曼琪援引香港法院判案書，警惕AI生成的內容幻覺與虛假陳辭不符合香港法例，建議開發專屬法律執業者的普通法AI大模型及推動「港法通」。

選委會界別議員樓家強建議依年齡分類網路風險，將幼兒接觸電子產品指引納入母嬰健康手冊。立法會司法及法律事務委員會主席簡慧敏與選委會界別議員蘇紹聰則呼籲政府主動出擊，聯合業界及學界制訂示範性標準條款，從案件處理者升格為國際規則制訂者。

報導指出，林定國回應議員建議時表示認同，香港除了作為法律的服務者之外，也應該爭取成為規則的制定者，律政司會與其他法律組織共同朝這方向工作。他表示，非常認同多管齊下的治理對策，法律是其中一個選項，但一些針對未成年人，甚至包括老師及家長的指引或守則，將會更有靈活性和彈性。

此外，律政司將於今年年底之前提供資助計畫，支援中小型律師事務所和新晉大律師購置法律科技工具。律政司亦會舉辦不同的活動，例如在香港法律周舉辦展覽及講座，加強業界對法律科技的理解和能力。至於特別針對香港普通法制度的AI大模型，他十分支持，但其開發涉及大量資源和複雜技術，仍需要開發商的支持。