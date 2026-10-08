成龍赴哈薩克拍攝「飛鷹計畫」續集 副總統接見道謝

會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼。（取材自微信公眾號@哈薩克駐華大使館）

AI摘要 文章摘要整理： 成龍與團隊將《飛鷹計畫：終極》移師哈薩克拍攝，哈薩克副總統特別接見並肯定其帶動影視產業與國際合作的潛力。

武打巨星成龍 與製作團隊將經典冒險系列電影「飛鷹計畫：終極」(Operation Condor: Ultimate)移師哈薩克 實景拍攝，「亞洲飛鷹」傑基(Jackie)將在中亞遺跡與壯廣邊疆風景間展開奪寶冒險。哈薩克副總統埃爾蘭．卡林(Erlan Karin)當地時間7日特別會見成龍，雙方就電影領域國際合作與後續項目實施可能性展開會談。

香港 01引述觀察者網報導，哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)高度重視新技術與創意產業發展，致力於為公民發揮創作潛力創造條件。

卡林在會中指出，引進此類大型國際項目，不僅能推動哈薩克電影產業發展與提升專業化水平，更有助於將哈薩克打造成為具備吸引力的國際影視製作目的地。

報導指出，成龍本次主演的「飛鷹計畫：終極」延續「龍兄虎弟」與「飛鷹計畫」經典的「奪寶冒險 + 動作喜劇」模式。

故事描述「亞洲飛鷹」獲得全新線索後，遠赴中亞與哈薩克的峽谷、荒漠及古老建築等壯麗自然景觀與遺跡，尋找一件影響巨大的失落古代文明聖物。

不同於過往的獨行俠設定，亞洲飛鷹此次與哈薩克當地專家及夥伴組成跨國冒險小隊，將透過極具視覺衝擊的戶外追逐與實景動作戲，一同破解古老謎題並對抗試圖搶奪文物的黑幫勢力。

會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼，並祝願項目全體參與者在今後的創作中取得更多成果。

哈薩克副總統卡林7日會見演員成龍以及製片人等。（取材自微信公眾號@哈薩克駐華大使館）