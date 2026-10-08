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成龍赴哈薩克拍攝「飛鷹計畫」續集 副總統接見道謝

香港新聞組／香港9日電
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會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼。（取材自微信公眾號@哈...
會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼。（取材自微信公眾號@哈薩克駐華大使館）

AI摘要

文章摘要整理：

成龍與團隊將《飛鷹計畫：終極》移師哈薩克拍攝，哈薩克副總統特別接見並肯定其帶動影視產業與國際合作的潛力。

武打巨星成龍與製作團隊將經典冒險系列電影「飛鷹計畫：終極」(Operation Condor: Ultimate)移師哈薩克實景拍攝，「亞洲飛鷹」傑基(Jackie)將在中亞遺跡與壯廣邊疆風景間展開奪寶冒險。哈薩克副總統埃爾蘭．卡林(Erlan Karin)當地時間7日特別會見成龍，雙方就電影領域國際合作與後續項目實施可能性展開會談。

香港01引述觀察者網報導，哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)高度重視新技術與創意產業發展，致力於為公民發揮創作潛力創造條件。

卡林在會中指出，引進此類大型國際項目，不僅能推動哈薩克電影產業發展與提升專業化水平，更有助於將哈薩克打造成為具備吸引力的國際影視製作目的地。

報導指出，成龍本次主演的「飛鷹計畫：終極」延續「龍兄虎弟」與「飛鷹計畫」經典的「奪寶冒險 + 動作喜劇」模式。

故事描述「亞洲飛鷹」獲得全新線索後，遠赴中亞與哈薩克的峽谷、荒漠及古老建築等壯麗自然景觀與遺跡，尋找一件影響巨大的失落古代文明聖物。

不同於過往的獨行俠設定，亞洲飛鷹此次與哈薩克當地專家及夥伴組成跨國冒險小隊，將透過極具視覺衝擊的戶外追逐與實景動作戲，一同破解古老謎題並對抗試圖搶奪文物的黑幫勢力。

會談結束時，卡林感謝成龍一直以來對哈薩克展現出的友好情誼，並祝願項目全體參與者在今後的創作中取得更多成果。

哈薩克副總統卡林7日會見演員成龍以及製片人等。（取材自微信公眾號@哈薩克駐華大使...
哈薩克副總統卡林7日會見演員成龍以及製片人等。（取材自微信公眾號@哈薩克駐華大使館）

精華 FAQ

  • 他是為經典冒險系列續作《飛鷹計畫：終極》赴哈薩克實景拍攝，影片延續《龍兄虎弟》與《飛鷹計畫》的奪寶冒險與動作喜劇風格。

  • 雙方主要討論電影領域的國際合作，以及後續項目落地的可能性。哈薩克方面也希望藉大型製作提升本地電影產業專業化與國際吸引力。

  • 故事設定為成龍飾演的亞洲飛鷹取得新線索後，前往中亞與哈薩克尋找失落聖物，並與當地專家組成跨國小隊，共同破解謎題、對抗黑幫。

哈薩克 香港 成龍

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