我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

香港10歲童提24罐啤酒 繼父涉虐兒辯「訓練肌肉」 生父斥笑話

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要

文章摘要整理：

屯門10歲女童搬運24罐啤酒影片引發關注，警方其後拘捕其繼父及母親調查虐兒疑雲，社署與校方亦介入支援。

香港屯門近日一段10歲女童提兩大袋啤酒回家的影片引發關注。影片顯示，女童身穿校服、背著破舊書包，雙手各提一袋啤酒，步履蹣跚，身旁父親未協助。有路人欲上前幫忙，女童則稱「爸爸不讓、爸爸會罵」。有市民懷疑事件涉及虐兒而報警。

綜合媒體報導，警方、新界北總區虐兒案件調查組、校方、社工及區議員隨即跟進。警方經調查後，7日下午在屯門拘捕女童38歲繼父及32歲母親，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。警方確認事發當晚單位內三名兒童狀況均無異常，案件仍在調查。

據了解，涉事女童與繼父、母親及兩名年幼弟妹同住屯門公屋。女童母親接受訪問時稱，家庭現靠約1.8萬元（港元，下同，約2293美元）綜援及前夫每月2000元贍養費生活。她承認購買大量啤酒有自己的「責任」，因上一段婚姻期間曾有酗酒習慣，目前正嘗試戒酒，由過去每日飲約12罐減至約5罐。

對於女童搬運啤酒，繼父稱安排女兒提兩袋啤酒是為了「訓練肌肉」，日後會改用其他方式。女童則表示，過往最多提4pack、約16罐啤酒，事發當日首次提6 pack、約24罐，確實感到辛苦，但強調父母平日疼愛她。

事件曝光後，女童生父丘先生接受訪問時直斥「訓練肌肉」的說法是「笑話」，認為一、兩罐啤酒尚可理解，但一次要求女兒搬一、兩打啤酒並不合理。他表示，自己約兩星期前曾見女兒，過去亦曾發現女兒腳部有輕微損傷，當時女兒只稱是幫忙拿東西時不慎弄傷。

丘先生又稱，女兒性格較膽小，平日除了協助家務，亦要幫忙照顧繼父的年幼孩子，包括換尿片及哄睡。他認為女兒可能因害怕而不敢表達真實感受，並批評影片中的行為已涉及虐待。丘先生其後到女兒就讀學校，尋求駐校社工協助，並計畫聯絡社署及區議員跟進。

至於贍養費問題，丘先生承認因早前滯留深圳，拖欠兩名女兒合共約3萬元贍養費，現已回港並透過法援及法庭處理，承諾會全數補回。

屯門區議員陳文偉表示，6日晚接獲求助後，聯同學校副校長、主任、社工及警方上門家訪。女童當時稱母親身體不適，一家人外出購物期間，見繼父拿著啤酒並要照顧弟弟，遂主動提出幫忙提取啤酒。校方其後兩度召開危機處理會議，並向教育局呈報。

香港兒童權利委員會認為，要求兒童搬運過重物品可能屬疏忽照顧，亦可能造成身體及心理傷害。社署表示已聯絡涉事家庭，稍後將召開多專業會議評估兒童及家庭需要，制定跟進計畫並提供支援。

精華 FAQ

  • 事件因女童身穿校服、雙手提著兩袋啤酒的影片在網上流傳而曝光，市民懷疑涉及虐兒報警後，警方、虐兒案件調查組、校方、社工及區議員都先後跟進。

  • 警方在調查後拘捕女童38歲繼父及32歲母親，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。警方指當晚屋內3名兒童狀況正常，但案件仍在進一步調查。

  • 繼父聲稱安排女童提兩袋啤酒是為了訓練肌肉，女童則表示以往也曾幫忙搬酒，當日確實辛苦但認為父母平日疼愛她；生父則直斥說法是笑話，認為行為不合理。

香港

上一則

外艦跟監遵義艦 先「趴窩」半小時 解放軍：射程內能消滅

下一則

十一黃金周7天 訪港客共159萬人次 2大類商品最暢銷

延伸閱讀

台女童遭父掛「小偷、畜生」紙牌遊街 警逮父、社會局緊急安置

台女童遭父掛「小偷、畜生」紙牌遊街 警逮父、社會局緊急安置
新北女童遭掛「畜生」牌遊街 只因拿兄玩具 兄妹都被父打

新北女童遭掛「畜生」牌遊街 只因拿兄玩具 兄妹都被父打
逼女兒掛「小偷、畜生」紙板遊街 狠父裁定羈押

逼女兒掛「小偷、畜生」紙板遊街 狠父裁定羈押
英國女大生校園遇害 繼父遭控對她「性迷戀」嫉妒釀殺機

英國女大生校園遇害 繼父遭控對她「性迷戀」嫉妒釀殺機

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...