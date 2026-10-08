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交友App認識14歲少女非法性交 香港5男罪成職業曝光

香港新聞組／香港8日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要

文章摘要整理：

5名男子透過交友App結識14歲少女後被控多項性罪，陪審團裁定12項罪名成立，案件將於10月30日求情及判刑。

五名男子透過交友App認識14歲少女並與她非法性交及作出猥褻行為，被控非法性交等共13罪，案件早前於高等法院審訊。六男一女陪審團7日退庭商議約6小時後，裁定共12項罪名成立，其中一人的猥褻行為罪獲裁罪脫。法官郭啟安押後案件至10月30日求情及判刑，以索取任職小學教師的被告背景報告及女童的創傷報告，其間五名被告須還押。

明報報導，五名被告依次為報稱教師譚兆竣（29歲，現年，下同）、地政主任陳家明（33歲）、工程實習生吳啟正（24歲）、消防員曹杰庭（32歲）及自雇YouTuber黃栢康（28歲）。

據報導，控罪案發於2023年5月3日至同年6月2日期間，地點涉及三間酒店及荃灣福來邨永寧樓某室。女童早前在錄影會面稱，使用交友程式Heymandi結識案中五名被告，後曾與他們性交，其間遭毆打、箍頸、強行肛交。

報導稱，全部被告自辯時均稱沒有發生性行為。首被告譚兆竣及第四被告曹杰庭稱，僅與女童在酒店房傾談；次被告陳家明稱在酒店看電視；第三被告吳啟正稱僅為女童補習；第五被告黃栢康則稱在酒店玩「擲公字」及「真心話大冒險」遊戲。

報導指出，陪審團7日分別以6比1及一致裁定五人各一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪成；並分別以5比2及一致票數，裁定黃以外的四人各一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，黃則以6比1票數獲判無罪。另針對曹的一項「未經同意下作出的肛交」罪則以6比1裁定罪成，黃的兩項「襲擊他人致造成身體傷害」罪被一致裁定罪成。

報導稱，庭上透露，曹在案發後曾干犯非法賭博；譚和黃均大學畢業，吳案發時為科大三年級生，在中華煤氣任實習生。另外，同案被告文家榮（案發時40歲，教師）早前已認罪候判，將會安排一同判刑。

精華 FAQ

  • 案件共有5名被告，均被指透過交友App認識14歲少女後與她非法性交，並涉及向未滿16歲女童作出猥褻行為、襲擊及肛交等控罪。

  • 6男1女陪審團商議約6小時後，裁定共12項罪成；其中黃栢康被控的一項向未滿16歲兒童作出猥褻行為罪，獲裁定無罪。

  • 法官已押後至10月30日求情及判刑，並要求取得任職小學教師被告的背景報告，以及女童的創傷報告，作為量刑參考。

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