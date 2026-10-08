十一黃金周7天 訪港客共159萬人次 2大類商品最暢銷

十一黃金周期間香港七天累計旅客入境約159萬人次，按年增加5.57%，內地不少遊客赴港遊玩；圖為旅客在銅鑼灣藥妝店購物。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 內地十一黃金周帶動香港旅遊零售回暖，7天錄約159萬人次入境，海味、美妝及藥房銷情顯著上升，業界認為社交平台「爆款」效應正改變旅客消費模式。

內地十一黃金周7日結束，香港 迎來通關以來表現亮眼的假期旅遊旺季。受惠於龐大訪港人流、人民幣匯率 走強，以及社交平台「爆款」效應帶動，香港零售市道全面向好，其中海味及美妝業表現尤其突出，生意額分別錄得約三成及逾六成增長。業界認為，內地旅客消費模式日益呈現「社交平台導向」，追捧網路熱銷產品，為香港零售業 提供新的營銷方向。

文匯報報導，入境處數據顯示，截至7日晚9時，黃金周期間香港七天累計旅客入境約159萬人次，按年增加5.57%，其中內地旅客接近141萬人次，按年升8.6%，成為零售、餐飲及旅遊業的重要消費動力。

立法會零售界議員邵家輝表示，今年黃金周市況旺盛，各行各業普遍受惠。他分析，人民幣匯率走強令內地旅客來港消費的性價比提升，加上部分旅客受日本相關言論影響，改變外遊目的地，選擇來港度假及消費。不過，目前消費紅利主要集中在油尖旺等傳統旅遊區，民生社區受惠程度相對有限，因此建議港府及業界加強跨區引流，將旅客消費進一步帶到社區。

據報導，安記海味董事總經理潘權輝表示，黃金周期間海味銷量按年增加兩至三成。他認為，相關部門及政界人士提前向旅客解說海關政策及通關指引，釐清攜帶海味入境的疑慮，有助提升旅客消費信心。同時，今年海產品原料價格回落，部分海味售價較往年更具吸引力，加上即食鮑魚、元貝、海參等針對年輕客群推出的「零食化」產品受到歡迎，帶動傳統海味銷售。

美妝業同樣表現突出。報導稱，莎莎國際表示，黃金周期間港澳地區整體銷售額按年增逾60%，同店銷售升逾50%，平均每宗交易金額及購買貨品數量均明顯增加，主要由尖沙咀、旺角等傳統旅遊區門市帶動。

莎莎指出，內地旅客消費明顯受到社交平台影響，熱門「爆款」產品尤其受到追捧，包括面膜、潮流彩妝、美妝工具及特色香水等。

大型商場亦透過節慶活動吸引旅客。信和集團表示，黃金周期間推出大型主題活動及消費獎賞，其中屯門市廣場美妝推廣帶動相關商戶生意按年升約10%至15%。

藥房業亦錄得升幅。港九藥房總商會表示，油尖旺、屯門、上水及沙田等旅遊旺區及鄰近口岸地區藥房，黃金周生意按年增加約兩至三成，2日更較平日急升約三成，保健品、洗髮水及沐浴露等個人護理用品最受旅客歡迎。惟民生區藥房生意則相對平穩。

業界認為，今次黃金周反映訪港旅客消費力持續釋放，未來若能善用社交平台推廣「爆款」、加強跨區引流，有望把旅客消費由核心商圈進一步擴散至社區，延續香港「好客之都」及「購物天堂」的吸引力。