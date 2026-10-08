集團負債109萬美元 周星馳1港元拋售中國影院營運

周星馳先前為電影《功夫女足》勤跑宣傳。（取材自《功夫女足》官方微博）

AI摘要 文章摘要整理： 周星馳旗下比高集團以象徵式1港元出售全資影院附屬公司，結束內地實體戲院營運，並藉此減輕虧損與負債壓力。

香港 影星周星馳 （星爺）擔任執行董事兼主要股東的香港上市公司比高集團，近日公布重大業務調整，以象徵式代價1元（港元，下同，約0.12美元）出售旗下全資附屬公司「比高電影院 投資有限公司」。交易完成後，比高集團將不再從事任何影院業務，意味周星馳正式退出內地實體戲院市場。

比高電影院投資主要在內地從事影院營運及投資。比高集團表示，董事會在檢討集團財務表現、業務及營運狀況後，認為出售事項屬適當安排。完成交易後，該公司將不再是比高集團附屬公司，其財務業績亦不會再納入集團財務報表綜合計算。

從業績表現來看，比高影院近年經營情況欠佳。據港媒報導，公司截至2025年3月底止財政年度經營虧損約254.3萬元；截至2026年3月底止財政年度，收入約225萬元，經營虧損約120萬元。另據公司截至今年8月底的內部最新財務資料，未經審核負債淨額約860萬元（約109萬美元），反映影院業務持續為集團帶來經營及財務壓力。

值得注意的是，雖然此次交易僅以1元象徵式代價出售，但比高集團估計，出售事項完成後，公司擁有人應占的帳面收益約540萬元。集團期望透過剝離相關業務及負債，減輕影院營運所帶來的財務負擔，達到改善現金流及流動資金的目的。

比高集團指出，出售後可重新分配資源至其他現有及潛在商業機會。市場亦關注，周星馳近年由幕前逐步轉向電影製作及內容創作，其電影事業曾在2010年代進入高峰期，包括2013年的《西遊．降魔篇》、2016年的《美人魚》、2017年的《西遊．伏妖篇》及2019年的《新喜劇之王》。

此次出售影院業務，亦被視為比高集團進一步收縮實體影院投資、重新調整業務方向的重要一步。交易完成後，集團將完全退出影院營運，把資金及資源集中於其他業務機會。至於未來會否進一步聚焦電影製作及影視內容，仍有待集團後續公布。