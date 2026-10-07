香港10歲女童提24罐啤酒 繼父、母涉虐兒被捕 生父回應了

香港屯門近日一段10歲女童提兩大袋啤酒回家的影片引發關注。（截圖自「屯門友」臉書帳號）

AI摘要 文章摘要整理： 香港10歲女童被要求搬運24罐啤酒的影片曝光後，警方拘捕其繼父及母親，社署與校方亦介入調查及支援。

香港 屯門近日一段10歲女童提兩大袋啤酒回家的影片引發關注。影片顯示，女童身穿校服、背著破舊書包，雙手各提一袋啤酒，步履蹣跚，身旁父親未協助。有路人欲上前幫忙，女童則稱「爸爸不讓、爸爸會罵」。有市民懷疑事件涉及虐兒而報警。

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綜合媒體報導，警方、新界北總區虐兒案件調查組、校方、社工及區議員隨即跟進。警方經調查後，7日下午在屯門拘捕女童38歲繼父及32歲母親，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。警方確認事發當晚單位內三名兒童狀況均無異常，案件仍在調查。

據了解，涉事女童與繼父、母親及兩名年幼弟妹同住屯門公屋。女童母親接受訪問時稱，家庭現靠約1.8萬元（港元，下同，約2293美元）綜援及前夫每月2000元贍養費生活。她承認購買大量啤酒有自己的「責任」，因上一段婚姻期間曾有酗酒習慣，目前正嘗試戒酒，由過去每日飲約12罐減至約5罐。

對於女童搬運啤酒，繼父稱安排女兒提兩袋啤酒是為了「訓練肌肉」，日後會改用其他方式。女童則表示，過往最多提4pack、約16罐啤酒，事發當日首次提6 pack、約24罐，確實感到辛苦，但強調父母平日疼愛她。

事件曝光後，女童生父丘先生接受訪問時直斥「訓練肌肉」的說法是「笑話」，認為一、兩罐啤酒尚可理解，但一次要求女兒搬一、兩打啤酒並不合理。他表示，自己約兩星期前曾見女兒，過去亦曾發現女兒腳部有輕微損傷，當時女兒只稱是幫忙拿東西時不慎弄傷。

丘先生又稱，女兒性格較膽小，平日除了協助家務，亦要幫忙照顧繼父的年幼孩子，包括換尿片及哄睡。他認為女兒可能因害怕而不敢表達真實感受，並批評影片中的行為已涉及虐待。丘先生其後到女兒就讀學校，尋求駐校社工協助，並計畫聯絡社署及區議員跟進。

至於贍養費問題，丘先生承認因早前滯留深圳，拖欠兩名女兒合共約3萬元贍養費，現已回港並透過法援及法庭處理，承諾會全數補回。

屯門區議員陳文偉表示，6日晚接獲求助後，聯同學校副校長、主任、社工及警方上門家訪。女童當時稱母親身體不適，一家人外出購物期間，見繼父拿著啤酒並要照顧弟弟，遂主動提出幫忙提取啤酒。校方其後兩度召開危機處理會議，並向教育局呈報。

香港兒童權利委員會認為，要求兒童搬運過重物品可能屬疏忽照顧，亦可能造成身體及心理傷害。社署表示已聯絡涉事家庭，稍後將召開多專業會議評估兒童及家庭需要，制定跟進計畫並提供支援。