2公屋居民瞞擁3物業遭揭發 各被判刑2周、4周

兩公屋居民去年填寫入息及資產申報表時虛報沒有物業，經房署調查後遭揭發，涉案居民因違反「房屋條例」被定罪，6日於觀塘裁判法院分別判監兩星期與四星期。

香港 大公報報導，房屋署發言人6日表示，涉案的公屋住戶分別居於彩虹邨及廣田邨。他們於2025年填寫入息及資產申報表時，均沒有申報擁有香港物業。

房屋署經深入調查後，發現彩虹邨個案的兩名公屋住戶，各自於西貢擁有住宅物業，當中一人擁有兩個物業，另一人擁有一個物業。觀塘裁判法院6日判處擁有兩個物業的公屋居民監禁2星期，即時執行，另一名公屋居民則下月30日提堂，房屋署將收回涉案公屋單位。

另一宗廣田邨個案的公屋住戶，擁有一個將軍澳的住宅物業，被判監禁四星期，獲准保釋等候上訴。

房屋署提醒所有公屋居民及資助房屋申請人，必須如實申報入息、資產及物業，準確填寫入息及資產申報表，亦須仔細閱讀申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算收入及資產以填寫準確的相關資料。房屋署表示會繼續致力採取多管齊下的措施，全方位打擊濫用公屋的行為。