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香港人開心指數 民調：比去年微跌 30至45歲最不快樂

香港新聞組／香港7日電
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文章摘要整理：

民調顯示香港人今年整體開心指數微跌至5.87分，30至45歲群組最不快樂，而近44%受訪者有中度至嚴重抑鬱症狀，反映精神健康壓力仍大。

一項民調顯示，香港民眾今年的整體開心指數平均為5.87分，比去年微跌0.08分。這項民調由和富社會企業進行，該機構於7月29日至8月14日以問卷方式訪問了1039人，調查內容包括港人的幸福感（開心指數）和抑鬱症狀等。

在幸福感方面，調查以0至10分計算，得分與開心程度成正比，結果整體開心指數較去年的5.95分輕微下跌，為5.87分。不過，該機構指出，自2024年起，港人的幸福感正緩步上行。

據調查，在不同年齡層之中，30、40歲港人的開心指數最低，平均只有5.18分。這些受訪者之中，過半數未婚，正面臨家庭壓力，以及對經濟與社會現狀感到焦慮。

「香港開心D」聯席主席陳美娟形容30至45歲人士「比較不開心」，無論心理幸福感、身心健康、人文素養、家庭、政府治理等的分數都較其他年齡組別低，改寫古語稱他們「三十未立、四十仍有困惑」，屬需要關注的群組。

調查也詢問了受訪者的精神健康狀態，結果受訪者自評的精神健康狀態平均有5.87分，較去年微升，但若以抑鬱情緒表來衡量受訪者的狀況，43.7%受訪者有中度至嚴重抑鬱症狀況，反映出港人的精神健康壓力依然嚴峻。

和富社會企業由民間人士成立，是一個關心社會發展的機構，成立目的是要建構一個關愛、包容及互相尊重的社會。

精華 FAQ

  • 調查顯示，香港民眾今年整體開心指數平均為5.87分，較去年的5.95分微跌0.08分。雖然數字略為回落，但機構指出，自2024年起港人的幸福感其實正緩步上行。

  • 30至45歲港人開心指數最低，平均只有5.18分。調查指這群受訪者之中，過半數未婚，正面臨家庭壓力，並且對經濟與社會現狀感到焦慮，因此整體幸福感較低。

  • 受訪者自評精神健康狀態平均有5.87分，較去年微升，但若按抑鬱情緒表衡量，仍有43.7%受訪者屬中度至嚴重抑鬱症狀，顯示港人的精神健康壓力依然相當嚴峻。

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