香港十大傑青 劍擊男神、華人騎師、昔戒賭國小校長入列

AI摘要 文章摘要整理： 香港十大傑出青年2026揭曉，9名來自體育、醫療、科研等界別的得獎者中，蔡俊彥、何澤堯與楊銳湘以逆境奮起經歷，鼓勵年輕人面對挫折不放棄。

香港 十大傑出青年選舉2026揭曉，香港劍擊代表蔡俊彥、頂尖華人 騎師何澤堯及小學校長楊銳湘等九人獲選。何澤堯曾在18個月內4度墮馬，經歷骨裂、兩次腦震盪及氣胸，去年更因嚴重墮馬導致腦出血及頸骨骨折；蔡俊彥則在名古屋亞運勇奪男子花劍個人及團體兩面銀牌後當選。楊銳湘年輕時曾沉迷賭博，靠跑步重拾人生方向。三人以各自經歷勉勵年輕人，面對挫折不要輕言放棄。

綜合香港文匯報、香港01報導，由國際青年商會中國香港總會主辦的十大傑出青年選舉2026，以「睿見耀光，匯傑領航」為主題，九名得獎者來自體育、醫療、科研、教育及社會服務等不同領域。

何澤堯成為歷來首位獲選十大傑出青年的華人騎師，曾策騎「金鎗六十」奪得香港打吡大賽及多項國際一級賽，並於2023年成為首位奪得國際騎師錦標賽總冠軍的華人騎師。

然而，榮耀背後是傷患與挫折。去年2月，他策騎「鋁神」出賽時嚴重墮馬，導致腦出血及頸骨骨折，在深切治療部留醫四天，醒來後更失去意外當日及之前三天的記憶。為重新建立對馬匹的信任，他傷後遠赴北海道探望退役的「金鎗六十」，重拾對賽馬的熱情。他希望以自身經歷鼓勵年輕人，不要輕易被挫折定義人生。

「劍擊男神」蔡俊彥則表示，自己過去曾參加傑青面試，但因表現生硬、運動成績尚未突出而落選。經過調整心態、重新審視目標後，他再次參選並成功當選。他認為，樂觀心態需要後天培養，面對傷患與壓力，最重要的是從低谷重新站起來。儘管剛在亞運奪得兩面銀牌，他仍希望加強實戰訓練，未來挑戰奧運金牌。

另一名得獎者、聖公會基榮小學校長楊銳湘，年輕時因會考失利而迷失方向，18歲更一度沉迷賭博。幸得體育老師鼓勵，他開始跑步，逐漸找回自信與人生目標。他如今每周跑步約120公里，並透過自身經歷教導學生自律、抗逆及互相扶持，希望年輕人明白，即使曾經失敗，只要願意堅持，仍能重新出發。

楊銳湘起初並不擅長跑步，但他年復一年堅持下去，逐漸從跑步中學懂自律、抗逆、責任及互相扶持。他形容，正因為自己「跌進過谷底」，才更明白失敗與痛苦的滋味，也更希望將這段經歷分享給學生，讓他們知道即使曾經失敗，也可以靠堅持重新站起來。

成為校長後，楊銳湘不只用言語向學生分享「跑步精神」，更親身示範。他每天長跑60至70分鐘，每周跑約120公里，至今已連續堅持超過一年。他希望以自己的行動告訴學生，起步並不困難，重要的是願意踏出第一步，並持續走下去。