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李嘉誠家族砸40億美元 收購加拿大油企 擴張能源版圖

記者黃雅慧／綜合報導
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長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布...
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

Cenovus宣布以約57億加元收購Athabasca Oil，李嘉誠家族作為大股東的加拿大能源版圖再度擴張，並有望提升油砂產量。

長和與李嘉誠家族作為單一最大股東、持股約30%的加拿大能源公司Cenovus Energy在5日宣布，將以約57億加元（約315億港元、40億美元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation，進一步鞏固其在全球核心油砂產區的地位。意味李嘉誠家族在加拿大能源領域版圖再度擴張。

中國基金報報導，據協議，Cenovus將以每股12加元收購Athabasca全部已發行股份，較後者10月2日收盤價存在約13%的溢價。交易採用現金加股份的混合支付方式，現金部分占比在65%至75%之間，上限為43億加元；股份部分上限為4400萬股Cenovus股票，按公告時股價估算約合35%的作價。

兩家公司的董事會已一致批准該交易，尚需獲得Athabasca股東批准及加拿大監管機構審批，預計於2026年12月完成交割。

Cenovus總裁兼首席執行官Jon McKenzie表示，該交易鞏固公司在全球首要產油區之一的地位，是Cenovus油砂戰略的自然延伸。Athabasca的高品質、長壽命資產與他們的投資組合高度契合，提供了明確的機會來發揮其規模優勢和運營專長。

Athabasca的核心資產Leismer和Corner項目位於阿爾伯塔省北部，毗鄰Cenovus現有的Christina Lake、May River及Thornbury熱採作業區。Athabasca目前日產量約為4.5萬桶油當量，其已探明及概算儲量壽命超過75年。Cenovus預計，通過應用其蒸汽輔助重力洩油（SAGD）運營模式，有望在2032年前將Athabasca熱採產量提升至每日11.5萬桶。

李嘉誠家族在1986年12月通過和記黃埔以32億港元收購當時陷入困境的赫斯基能源（Husky Energy）52%股權，當時國際油價僅約每桶11美元。這筆交易後來被李嘉誠本人譽為「一生中最傑出的投資之一」。在經過李嘉誠家族30年經營，赫斯基能源逐步成長為加拿大最大的綜合性能源公司之一，但在2020年油價暴跌期間，赫斯基能源股價從高點下跌超過90%，當年10月，Cenovus以全股票方式收購赫斯基能源。

精華 FAQ

  • Cenovus將以約57億加元、約315億港元或40億美元的企業價值收購Athabasca Oil Corporation，收購標的是其全部已發行股份，屬於擴大油砂版圖的重要交易。

  • 交易採現金加股份混合支付，現金占比約65%至75%，上限為43億加元；股份部分上限4400萬股Cenovus股票，按公告時股價估算，較10月2日收盤價溢價約13%。

  • 李嘉誠家族早在1986年就透過和記黃埔收購赫斯基能源52%股權，之後經營30年使其成長為加拿大大型能源公司之一；2020年赫斯基再被Cenovus以全股票方式收購。

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