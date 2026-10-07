香港蟬聯全球最自由經濟體 IPO火爆 今年上看637億美元

加拿大智庫菲沙研究所6日發布「世界經濟自由度2026年度報告」，香港蟬聯全球最自由經濟體 營商吸引力持續提升。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 菲沙研究所最新報告顯示香港續居全球經濟自由度首位，同時受惠A+H與科技股上市熱潮，今年IPO集資額有望創歷史新高。

加拿大智庫菲沙研究所6日發布「世界經濟自由度2026年度報告」，香港 以總分8.53分蟬聯全球經濟自由度最高經濟體，瑞士 以8.45分排第二位，新加坡 以8.43分排第三位。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」蟬聯全球首位，「監管」維持全球第二，「貨幣政策與市場穩定」穩居9.5分以上高位，成為支撐經濟自由度的最強支柱。另外，香港IPO火爆，今年料衝5000億港元(約637億美元)新高。

大公報、文匯報報導，菲沙研究所指出，2026年版報告採用2024年數據，這是能夠匯集全球165個國家及地區完整統計資料的最新年度。報告指出，全球經濟自由度在疫情後開始復甦，但整體仍低於疫情前水平，且各地復甦步伐參差。翻查資料，香港長期位居全球經濟自由度第一，惟2023年度報告中首次以些微差距落後新加坡，跌至全球第二；2024年度重奪榜首後，2025年及最新2026年度報告持續保持第一。

各項核心評估維度中，香港整體評分雖有微幅波動，但「國際貿易自由」長年維持在9.66的頂尖水平，料主要受惠零關稅自由港政策與簡單低稅制，確保全球最高效的物流與商品流動；「貨幣政策與市場穩定」亦穩居9.5分以上的高位，聯繫匯率制度穩定運行，配合健全金融監管，為投資者提供極具預期性的貨幣環境。「監管質素」與「法律及產權保障」亦高位持穩，逐步轉化為抵禦外部不確定性的防火牆。

特區政府發言人表示，該報告再一次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。在當前環球經濟不確定性增加、貿易保護主義升溫的背景下，香港堅定維持自由港地位、實行零關稅政策和簡單低稅制，為海內外投資者和企業家提供安全、穩定、公平、可預期的國際化營商和投資環境。

另外，香港新股市場氣氛暢旺，專業機構紛紛上調全年集資預測。畢馬威6日發布「中國內地及香港IPO市場2026年第三季度回顧」，大幅上調今年香港IPO集資額預測，由6月時估計3500億元，向上修訂至5000億元，有望超越2010年的4270億元集資紀錄，創下歷史新高。

畢馬威在報告中指出，今年首三季港股共錄得116宗新股上市，集資總額突破3880億港元，為去年同期兩倍以上，創下歷來首九個月最高集資紀錄，「A+H」上市及特專科技公司持續成為市場增長的主要動力。

資料顯示，期內共有37宗「A+H」上市，數量為去年同期的三倍以上，集資額亦增長逾180%，佔IPO集資總額近七成。以行業劃分，人工智能（AI）、半導體及機器人等科技產業佔融資總額比例超過一半，另期內有19間特專科技企業通過18C章節上市，集資362億元，遠超過往同期市場表現。

據報導，年內新股申請管線持續火爆，目前活躍上市申請已超過600宗。