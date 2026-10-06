「收款驗證」騙局… 香港老婦網售舊家具 破財17萬美元
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網上平台放售二手物品，竟成為騙徒獵物。警方防騙專頁「CyberDefender 守網者」披露一宗騙案，一名七旬退休女子日前在社交平台以8000港元(以下同，約1019美元)放售多件二手家具及樂器，不料落入假買家的「收款驗證」騙局，慘被騙走140萬港元(約17萬8397美元)。
大公報報導，騙徒最初假冒買家與女事主接洽，雙方隨後轉移至WhatsApp聯絡。騙徒聲稱透過二手交易平台付款，並向事主發送虛假付款連結，騙徒隨後以「開通收款功能」及「收款驗證」為藉口，誘騙事主轉帳到指定戶口，更謊稱驗證完成後會全數退款。事主信以為真，先後分4次轉帳合共約140萬元，直至買家徹底失聯，才驚覺受騙報警。
警方數據顯示，香港過去一星期錄得超過200宗網上購物騙案，總損失金額高達520萬元。警方呼籲市民，身為賣家收取貨款時，絕對不需要向買家轉帳任何費用；「先轉帳、後收款」及「驗證完退款」均屬騙徒慣用話術，公眾如有懷疑，應立即前往「守網者」網站或下載「防騙視伏App」輸入資料評估風險。
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