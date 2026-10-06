黃飛鴻第5代傳人、曾任阿諾訪香港保鑣 何麥64歲猝逝

香港武術演員何麥5日過世，終年64歲，他精通洪拳，成為備受讚譽的黃飛鴻第五代傳人。（取材自何麥臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 曾是劉家良入室徒弟的動作演員何麥，5日凌晨疑因心臟病猝逝，終年64歲；其女表示父親離世突然，家人正商討後事，並盼完成其生前籌備的動作電影。

已故「一代宗師」劉家良的入室徒弟、活躍1980年代資深動作特技演員何麥（Mark Houghton）5日凌晨突發心臟病 猝逝，終年64歲。何麥家屬在社交平台發訃聞，「何麥Mark Houghton出生於英國，有中國心，他對中國武術的熱愛促使他在上世紀1980年代獨自前往香港 ，從此與香港城市結下了不解之緣。憑藉不懈的努力，他精通了洪拳，掌握了流利的粵語，並贏得了恩師劉家良導演的信任，成為備受讚譽的黃飛鴻第五代傳人，教洪拳發揚到世界各地、劉家班發揚光大」。師母翁靜晶留言悼念：「家良最忠心的徒弟何麥Mark Houghton今天（5日）凌晨在毫無預警下，心臟病離世。深切哀悼，永遠懷念。」

明報報導，何麥女兒何慈茵女承父業，被封「最強打女」闖影視圈，她5日受訪表示，稱父親離世太突然，一直未察覺健康有問題，5日凌晨突覺得不適，2時許召救護車送院途中離世。何慈茵獲通知趕到醫院跟父親道別，後事有待跟家人和師兄弟商量處理，因事件太突然要時間消化。她稱父親早前往內地工作，回港時很精神未有異樣，過往也未提及有心臟病問題。

問何麥有沒有遺願和未做的事情？何慈茵表示，「師公」劉家良離世前留了一個劇本給爸爸，父親這些年做小成本電影製作，就是儲經驗希望將恩師的最後劇本拍成電影搬上大銀幕，「爸爸最近在籌備一部動作戲，到中山見投資者，我也會演其中一個角色，現在父親離世，一班師兄弟也想合力完成這部戲，但現在要先處理後事」。

何麥拜劉家良為師後，練得一口流利粵語，於港產動作片的黃金時代，除任龍虎武師，更常客串外籍反派角色，令觀眾留下印象。何麥的身手亦揚威國際，好萊塢巨星席維斯史特龍和阿諾史瓦辛格加訪港期間，特別欽點他任隨身保鑣。