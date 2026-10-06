蔡天鳳碎屍案 鄺家3父子18次赴案發處 蔡母：鄺全家花女兒錢

香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 香港蔡天鳳碎屍案續審，母親指控鄺家長年花用女兒金錢，法庭亦披露案發單位湯煲內發現頭顱與肉塊，並有鄺氏三父子頻繁出入的監視片段。

香港 28歲名媛蔡天鳳 碎屍案5日在香港高等法院續審，控方傳召首名證人蔡天鳳母親張燕花作供。她表示，女兒17歲開始拍拖，長年負擔家中大大小小開支，鄺全家都花她的錢，甚至在蔡天鳳再次懷孕後，「連一罐奶粉都沒買過」。庭上同時披露更多案情，包括在案發單位大小湯煲內發現蔡天鳳頭顱及肉塊，以及鄺家三父子鄺球、鄺港傑、鄺港智曾18次前往涉案單位。

綜合中通社、明報報導，張燕花說，蔡天鳳1994年7月在海南出生，是她和首任丈夫所生。她離婚後，認識了現任姓蔡的丈夫，當時蔡天鳳三歲，第二任丈夫開三間酒樓，與蔡天鳳關係很好，其後自己與第二名丈夫生下兩名女兒。2004 年，第二任丈夫結束香港酒樓生意返回海南，每個月會給她超過100萬港元(約12.7萬美元)家用。

張燕花稱，蔡天鳳17歲與鄺港智拍拖後，曾生下兩名子女，鄺港智一家四口其後搬到娘家附近，生活開支主要由她與丈夫負擔。她指蔡天鳳前夫鄺港智一直沒有工作，鄺家亦沒有提供經濟支持。

控方讀出雙方同意案情指出，警方2023年2月24日下午4時48分抵達蔡天鳳遇害的大埔龍尾村涉案單位，當時鄺港智借來的私家車仍停在門外。警方在單位內檢取物品、兩輛私家車的DNA樣本及指紋，並採集三名被告、蔡天鳳及蔡家人的指紋、掌紋供法證分析。

法醫其後檢驗單位內部分屍體，確認廚房爐頭上大湯煲內有蔡天鳳頭顱及部分肩膀，另有組織浸在液體內；小湯煲內則有五塊蔡天鳳肉塊及三束頭髮，兩個湯煲均有煮熟的青紅蘿蔔。蔡天鳳遺骸中未驗出常見藥物或毒品。

警方並從不同地點取得閉路電視片段。片段顯示，鄺氏三父子在2023年2月共18次前往涉案單位。鄺港智父親鄺球2月2日首次在地產經紀陪同下到場參觀，之後又曾量度單位；2月6日至20日間，鄺球與鄺港智哥哥鄺港傑共13次到訪，鄺球21日凌晨曾獨自前往，當日下午3時12分，三名被告駕車抵達單位。

案情另指，鄺港傑及鄺球沒有刑事定罪紀錄；鄺港智則曾因2013年至2015年間6項盜竊罪，被判囚3年6個月。