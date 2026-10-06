香港深水埗10多年非法占用難題 窩仔山改造變康樂山

窩仔山非法占用政府土地是深水埗區十多年來問題，目前窩仔山優化計畫已正式完成。（取材自港府民政事務總署臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 深水埗窩仔山清理違建後完成七大優化項目，新增休憩、健身及乒乓球設施，並加強護坡與欄杆安全，正式變身社區康樂空間。

窩仔山非法占用港府 土地是深水埗區十多年來的「老大難」問題，港府迎難而上，將窩仔山變康樂山。今年8月分兩階段完成清理山上違法及不安全構築物後，隨即開展七大類型的優化項目。民政事務總署5日宣布，各優化項目及全新設施均已如期於9月底完成，並於5日正式投入服務。

綜合大公報、文匯報報導，3名深水埗區議員5日前往視察，見到現場建有高厚牆可擋落石，並有固定球檯防止翻倒，多名長者迫不及待到場打球和使用健身設施。有長者讚揚政府將窩仔山優化、改善得很好，亦建議增設不同款的健身設施、加裝安全急救箱等。

據報導，窩仔山三個已優化地點，其中一處設置兩張供市民休息的長凳及健身設施。深水埗區議員陳龍傑表示，該處過去擺放不少宗教物品，部分街坊擔心移走會有不敬，民政事務總署因此主動邀請宗教團體進行相關宗教儀式，妥善處理物品，以示尊重。

整理後，新設長凳讓市民可在樹蔭下休息，旁邊空間亦不再堆滿雜物，並增設健身設備及防護地墊，提升安全性。居民鍾婆婆經常到窩仔山運動，她表示見證山上明顯變化，長者都很開心，但希望日後可增設更多款式的健身設施，例如鍛鍊上下拉手的裝置。

深水埗區議員李詠民查看兩個平台上的五張乒乓球檯。開放首日已有市民到場打球。她表示，政府新設的球檯固定牢靠，不易晃動。此外，附近陡坡過去存在落石風險，政府如今設置高厚石牆加強防護，並在上落平台路段加裝圍欄及樓梯扶手，大幅提升安全性。

在窩仔山打乒乓球約10年的鄺先生說，政府改善後換上新的乒乓球檯，並加設圍欄及樓梯扶手，各方面安全性都有提升。他建議日後增設安全急救箱，放置膠布及急救藥品，以備不時之需。

另一處原本設有市民自購的簡易乒乓球檯及違建屋，環境較為雜亂。深水埗區議員陳國偉表示，政府拆除及清理違建物後，增設兩項健身設施及防護地墊，考量附近不少長者晨運，因此選擇較受長者歡迎的設施。此外，附近陡坡已加裝固定網防止碎石跌落，違建屋原址則鋪設一排草盆，令環境更加整潔。

民政事務總署強調，守護窩仔山環境需要社會各界及市民共同努力，政府會持續聆聽市民意見，期望各界與政府通力合作，建設更美好的深水埗社區。

窩仔山非法占用政府土地是深水埗區十多年來問題，目前窩仔山優化計畫已正式完成。（取材自港府民政事務總署臉書）