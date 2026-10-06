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擊敗170對手 聯合國卓越中心落戶香港 最快明年第2季啟用

香港新聞組／香港6日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港在173個成員國及地區競逐中勝出，獲UNIDO選定設立亞太首個全球先進製造卓越中心，最快明年第2季啟用，將助推標準制定、技術轉化與國際合作。

香港在新型工業化發展方面獲國際組織肯定，聯合國亞太先進製造中心將落戶香港。香港擊敗逾170個競爭對手，獲選設立聯合國「卓越中心」，中心將由三方共同建設，最快明年第二季啟用，將聚焦人工智能與先進製造，並參與制定國際標準。 香港首個五年規畫明確提出全力推進「四中心、一高地」建設，立法會也將於7日起一連3天，就香港首個五年規畫及新一份施政報告議案進行合併辯論。

文匯報報導，新一份施政報告提出加快在港設置全球先進製造卓越中心，香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉日前透露，香港在173個聯合國成員國及地區中脫穎而出，在河套成立聯合國工業發展組織（UNIDO）首個亞太旗艦「全球先進製造卓越中心」，最快明年第二季啟用，將聚焦人工智能+製造、機器人、新能源及工業設計等前沿技術，致力推動國內外工業標準銜接，甚至參與國際標準制定，打造「全球先進製造創新大賽」等國際旗艦活動，吸引全球頂尖企業，帶動內地企業「走出去」。

一連三天的合併辯論中，有關香港第一個五年規畫的政府議案將由香港特區政府政務司司長提出；立法會內務委員會主席陳振英將就新一份施政報告提出「致謝議案」，議案的內容為立法會感謝行政長官發表施政報告。議員亦會就不同政策範疇向特區政府提出22項質詢，全部要求特區政府作出書面答覆。

新一份施政報告提出，特區政府將加快在香港設置全球先進製造卓越中心以吸引更多國際組織落戶香港。該中心是聯合國UNIDO綜合評估173個成員國及區域後，選擇在香港設置的亞太區首個全球先進製造卓越中心。張曼莉透露當中過程：今年4月行政長官李家超與UNIDO總幹事格爾德·穆勒會面時提出該建議，短短數月已進入落實階段，目標明年第二季正式啟用，將進駐河套香港園區的「河套學研壹號」。中心將由特區政府、UNIDO及國家工信部轄下的國際經濟技術合作中心三方共同建設。

張曼莉說，該中心將聚焦人工智能+製造、機器人、新能源及工業設計等前沿技術賦能領域，並重點推動四大核心工作。一是標準制定與銜接，推動國內外工業標準銜接，協助具技術領先優勢的內地企業與國際接軌，甚至參與國際標準制定。二是打造「全球先進製造創新大賽」等國際旗艦活動，吸引全球頂尖企業，帶動內地企業「走出去」。三是技術轉化與市場拓展，透過啟動「全球先進製造夥伴網絡」開展示範項目並協助企業進行應用研發與中試生產，同時借助UNIDO網絡幫助內地企業開拓「一帶一路」及全球南方市場，並引外資進入粵港澳大灣區。四是促進海內外人才交流，透過培訓與工作坊提升業界技能。

精華 FAQ

  • 香港在173個聯合國成員國及地區的競逐中脫穎而出，獲選設立聯合國工業發展組織UNIDO的亞太首個全球先進製造卓越中心，顯示其新型工業化發展獲國際肯定。

  • 中心將進駐河套香港園區的「河套學研壹號」，由特區政府、UNIDO及國家工信部轄下國際經濟技術合作中心三方共建，目標是最快在明年第2季正式啟用。

  • 中心將聚焦AI+製造、機器人、新能源及工業設計，重點推動標準銜接、國際旗艦活動、技術轉化與市場拓展，以及海內外人才培訓交流，協助企業走向國際。

人工智能 香港 聯合國

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