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68歲陳秋霞慶祝結婚45年「月餅充當蛋糕」 與鋼鐵大王老公罕放閃

香港新聞組／香港6日電
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現年68歲的昔日香港「玉女歌手」陳秋霞(右)和拿督老公鍾廷森(左)，近日慶祝結婚...
現年68歲的昔日香港「玉女歌手」陳秋霞(右)和拿督老公鍾廷森(左)，近日慶祝結婚45周年，僅以1公斤的金腿五仁月餅充當「結婚蛋糕」。(取材自陳秋霞臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

68歲的陳秋霞與馬來西亞鋼鐵大王鍾廷森慶祝結婚45周年，以簡單家宴和月餅代替盛大派對，展現低調而溫馨的夫妻情。

現年68歲的昔日香港「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，便淡出娛樂圈並移居馬來西亞專心相夫教女，長期居住當地且鮮少在香港公開露面。日前陳秋霞與丈夫迎來結婚45周年的「藍寶石婚」，夫妻兩人罕見同框合照放閃。   

據「香港01」報導，陳秋霞與丈夫雖然擁有百億身家，但兩人並未舉辦盛大宴會慶祝「藍寶石婚」，而是僅以一公斤的金腿五仁月餅充當「結婚蛋糕」。陳秋霞在社交平台上分享了與丈夫的甜蜜合照，並留言表示慶祝方式相當簡單，準備了丈夫最愛的菜色與一家人共進晚餐，她更寫下：「只要一家人齊齊整整，快樂健康就足夠了」。照片中的陳秋霞與丈夫皆精神飽滿、流露親切笑容，頗具夫妻相。   

回顧陳秋霞的演藝生涯，她是1970年代紅極一時的影視歌三棲玉女紅星。1976年，她憑藉電影「秋霞」一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，以極短的出道資歷創下當時影齡最短的影后紀錄。

當年陳秋霞曾與片中男主角鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲，兩人被譽為演藝圈中的「金童玉女」，不過這段戀情最終因長期聚少離多而劃下句點。1981年，正值事業高峰的陳秋霞毅然決定息影嫁入豪門。

然而在2016年，陳秋霞曾不幸罹患乳腺癌第二期。面對病情，她以樂觀積極的心態面對，隨後返港接受全面治療並成功抗癌。如今陳秋霞已升格為外婆，平時在馬來西亞享受弄孫之樂。  

精華 FAQ

  • 她與馬來西亞鋼鐵大王鍾廷森迎來結婚45周年，也就是「藍寶石婚」。兩人罕見同框合照，在社交平台上分享喜悅，展現多年婚姻依然甜蜜穩定。

  • 夫妻沒有舉辦盛大宴會，而是以1公斤的金腿五仁月餅充當「結婚蛋糕」，再準備丈夫最愛的菜色與家人共進晚餐，方式低調簡單，重視一家人團聚。

  • 她曾在2016年罹患乳腺癌第二期，後來返港接受全面治療並成功抗癌。如今她長居馬來西亞，已升格為外婆，平日享受弄孫之樂與家庭生活。

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