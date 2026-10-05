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港茶果嶺村清拆建公屋 逾60年開記、榮華冰室熄燈 食客排長龍

香港新聞組／香港5日電
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文章摘要整理：

茶果嶺村將清拆興建公屋，村內開記與榮華兩間老冰室先後告別，吸引熟客與街坊排隊送別，也引發外界對舊村文化消失的惋惜。

毗鄰麗港城逾300年歷史的寮屋村「茶果嶺村」將清拆興建公屋，5日收地，村內兩間滿載歷史的冰室4日亦最後營業，由上午起店外人龍不絕，其中逾70年歷史的開記（協和）冰室迎來一眾熟客光顧，有港客不捨老店人情味，亦有在港工作的日本人慨嘆目睹茶果嶺村、牛池灣村等盛載香港歷史的舊村逐一消失感到可惜。

綜合明報、香港01報導，開記冰室下午1時起約10至20人排隊。該店周日例休，4日卻破例營業，老闆鍾叔忙得不可開交，僅向媒體簡單交代對結業沒有特別心情，又豪言將營業至最後一名客人離開，店鋪最終於晚上9時許拉閘。

在香港生活多年的日裔夫婦Kenta及Yuri是熟客。妻子Yuri來港約10年，2023年參加「村梭茶果嶺」導賞團，發現在高樓林立的市區竟有舊村，令她憶起位於郊區的日本家鄉，自此經常到訪茶果嶺村；為見證收村最後一日，兩夫婦一直留至夜晚。

至於屹立逾60年的榮華冰室由上午11時起已有人龍，有人輪候約1小時與茶室告別。市民Cha Cha偕男友前來，其中男友為港產片迷，當發現《緣路山旮旯》曾在榮華冰室取景，他便決意要來。Cha Cha認為舊店在香港愈來愈少，而舊村文化亦是吸引遊客的特色之一，惟面對發展收地，對冰室結業及寮屋清拆均感到可惜。

榮華冰室老闆歐陽偉鏡（鏡叔）在中秋節前因身體抱恙入院，近日才出院，故4日未現身，由女兒阿雪代為開店。鏡叔憶起父親於1970至80年代將店鋪交付自己時，曾叮囑他守業與待客之道，「寧願收少客人錢，都不要收多錢」。然而，隨著子女不接手店鋪，加上政府收地，無奈終須結業。

鏡叔最不捨街坊情，指昔日茶果嶺採石業興盛，採石工人會光顧冰室，他們現仍會回來，已遷出村外的村民亦每逢天后寶誕回村敘舊。

精華 FAQ

  • 茶果嶺村將被收地改建公屋，村內兩間具歷史的冰室也因而結業。開記冰室在最後一天破例營業至晚上，榮華冰室則在收地與人手接棒困難下告別。

  • 開記冰室最後營業日由上午起人龍不斷，下午仍有約10至20人排隊。除了本地熟客外，還有在港生活多年的日裔夫婦前來，專程見證茶果嶺村最後一日。

  • 榮華冰室結業除因政府收地外，也因子女不接手經營而無奈結束。老闆最不捨的是街坊情與舊村人情，尤其昔日工人與遷出村民仍會回來聚舊。

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