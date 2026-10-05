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遭騷擾勒索255萬美元 賭王何鴻燊女兒何超瓊獲批禁制令

香港新聞組／香港5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

何超瓊因遭陳芃余持續騷擾、發送誹謗電郵及索討2000萬港元費用，獲香港高院頒下永久禁制令，禁止其接近或聯絡本人及相關公司。

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，日前因遭香港一間公司的唯一董事和股東陳芃余持續騷擾及及發表誹謗內容等；早前獲高院頒下臨時禁制令。暫委法官周昭雯4日頒布判辭稱，原告方已指出被告的行為對何超瓊造成精神上的痛苦和損害，法庭因此頒下永久禁制令，被告須支付訟費。

綜合港媒報導，判詞顯示，原告何超瓊為美高梅中國、信德集團主要負責人，其與被告陳芃余互不相識，早前聆訊時，被告無如期存檔抗辯文件，法庭已頒下臨時禁制令。自2025年3月起，陳芃余實施一系列構成騷擾及恐嚇的行為，包括多次向美高梅管理層發送電郵，聲稱原告自2024年底答應向她提供一份財務主管的工作，但原告的妹妹何超鳳Daisy阻止她入職。

陳芃余還偽造帳單，索要2000萬港元（港幣，下同，約255萬美元）商業顧問服務費；還向何超瓊辦公地點和私人住所遞送法律文件，並到信德集團澳門辦公室要求會面。

何超瓊申請禁制令，要求禁止陳芃余騷擾、侵入其物業、進入或在美高梅中國及信德集團香港辦公室30米範圍內逗留，禁止通過電話、電郵等方式接觸她，並禁止發布虛假、誹謗或貶損材料。

法官認為，騷擾及恐嚇侵權的法定要件已獲恰當申述，被告存在反覆聯絡何超瓊及其親友、商業機構並作出虛假指控的傾向，若不加以約束，很可能繼續侵權，因此批出永久禁制令。

何超瓊是公認的女強人，除了是賭王何鴻燊最優秀的女兒之外，她的名字在商界或是政界都十分響亮。在2025富比世香港富豪榜上，何超瓊以39億美元身家，排名榜單第22位。

近年來，何超瓊經常來內地，早在2019年，何超瓊代表父親何鴻燊，為國家捐贈圓明園馬首銅像。何超瓊曾表示作為澳門商界人士，致力於推進澳門融入國家發展大局是她的使命。她曾去貴州介紹澳門企業投資當地，幫助旅遊產業發展一事；她還致力於將澳門的高校引進到內地，促成澳門與合肥更好的融資。

精華 FAQ

  • 她指控陳芃余長期以電郵、遞送文件及上門要求會面等方式騷擾，並散布虛假及誹謗內容，已對她造成精神痛苦與損害，因此申請禁制令保護自身及工作場所。

  • 暫委法官認為騷擾及恐嚇的法定要件已獲充分陳述，且被告有反覆聯絡及作虛假指控的傾向，若不加限制仍可能繼續侵權，因此頒下永久禁制令，並命被告支付訟費。

  • 判詞指她自2025年3月起多次向美高梅管理層發電郵，聲稱曾獲何超瓊承諾聘任，另偽造帳單索取2000萬港元商業顧問費，並到辦公室及住所遞送法律文件要求見面。

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