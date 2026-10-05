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何詩蓓雙金、7欖3連冠 港隊亞運摘54獎牌破紀錄 水上項目貢獻多

香港新聞組／香港5日電
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名古屋亞運4日閉幕，香港代表團勇奪11金19銀24銅共54面獎牌，創歷屆最佳成績...
名古屋亞運4日閉幕，香港代表團勇奪11金19銀24銅共54面獎牌，創歷屆最佳成績。圖為女飛魚何詩蓓成功在女子100米和200米自由泳雙雙衛冕。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港代表團在名古屋亞運以54面獎牌創下金牌及總獎牌數雙料紀錄，何詩蓓、七欖與多項水上項目成最大功臣。

名古屋亞運會4日晚上圓滿閉幕，香港代表團寫下歷史，以11金19銀24銅共54枚獎牌，締造金牌和總獎牌數的歷史最佳成績，揭開香港體壇光輝新一頁。代表團團長黃寶基5日表示運動員表現「出乎意料之外的好」；水上項目貢獻一大比例，四個首度派隊的新項目隊伍則以累積經驗為目標。

綜合文匯報、大公報、明報報導，這11面金牌除「女飛魚」何詩蓓衛冕兩金及男子七欖達成三連霸、香港網球一哥黃澤林與武術女將沈曉榆首奪亞運金牌；同時帆船、滑浪風帆及賽艇的水上項目亦取下佳績，連同壁球均成港隊今屆獎牌大戶。

游泳在料已完成最後一屆亞運的何詩蓓蟬聯女子100及200米自由泳金牌等，收穫2金3銀1銅共6面獎牌；壁球亦有1金2銀2銅5面獎牌大豐收，包括在混雙首次包辦金、銀牌下，由「三朝元老」鄧銘漮與李嘉兒擊敗隊友登頂；男、女子七人欖球亦連續兩屆分別獲得1金1銅。

金牌「新人」方面，有黃澤林再創歷史於網球男單封王，張瑋桓與王康怡的銅牌則為女雙相隔64年再獲獎牌；沈曉榆今屆專攻女子長拳單項即封后，帶領武術套路港隊進帳1金2銀1銅。

此外，帆船、滑浪風帆及賽艇占5金6銀3銅共14面獎牌，成今屆港隊「獎牌大戶」。

黃寶基指四個體育項目是第一次派隊參與亞運會，包括摔跤、現代五項、藝術體操和板網球，「希望運動員在大型運動會裏面，可以拿到一些經驗，在日後的比賽中持續進步。這一批的運動員其實都已經做了自己最好的準備，以及表現得很好。」

面對下屆能否延續佳績，以及部分金牌得主如何詩蓓和張家朗表明不再參與的提問，黃寶基表示：「大家都關注獎牌的數目，但獎牌並非終極目標。」並對梯隊接棒抱持信心。

由「劍神」張家朗、世錦賽冠軍蔡俊彥領銜的男子花劍隊，也在個人賽和團體賽均遇到亞洲勁旅的嚴峻挑戰，猶幸港隊的蔡俊彥勇奪個人賽銀牌，男團更在小將何承謙擔起重任之下衝得銀牌，這支隊伍繼世錦賽摘銀後再積累了寶貴的參賽經驗，有望在洛杉磯奧運會發光發亮。

精華 FAQ

  • 港隊在名古屋亞運共奪11金19銀24銅，合計54面獎牌，無論金牌數或總獎牌數都刷新歷史最佳，寫下香港體壇新頁。

  • 何詩蓓的游泳、男子七人欖球、壁球，以及帆船、滑浪風帆和賽艇等水上項目貢獻最多，其中水上項目合共取得14面獎牌。

  • 黃寶基表示，摔跤、現代五項、藝術體操和板網球等首次派隊項目，目標是累積大型賽事經驗；他亦認為獎牌不是終極目標，對梯隊接棒有信心。

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