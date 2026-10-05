香港60歲女文員墜加密貨幣騙局 半年失財274萬美元

AI摘要 文章摘要整理： 香港一名60歲女文員經網上論壇認識假投資專家後，先後被誘騙向虛假加密貨幣平台及「保證金」帳戶匯款，半年損失約2150萬元。

一名六旬婦人報稱早前在網上論壇結識一名自稱「投資專家」的騙徒，先被對方提出的「可觀回報」誘惑，向一個虛假的網上加密貨幣 投資平台匯款，及後再將「保證金」轉帳至指定戶口，以證明投資不涉洗黑錢。結果女事主在短短6個月內被騙去約2150萬元（港幣，下同，約274萬美元），至3日才報警求助。

綜合香港 媒體報導，60歲趙姓女事主任職文員，她3日下午約5時報案，指於3月15日在一個網上親子 論壇結識一名自稱「投資專家」的騙徒，對方其後向她介紹一個虛假的網上投資平台投資加密貨幣，聲稱可帶來「可觀回報」。事主深信不疑，遂向該平台匯款共約1900萬元。

其後，另一名自稱是該網上投資平台職員的騙徒聯絡事主，聲稱其加密貨幣帳戶涉及一宗洗黑錢案，要求事主提交「保證金」以證明其投資帳戶沒有被用作洗黑錢用途。事主遂在該「職員」指示下，再向該個虛假的網上投資平台匯款共約250萬元，當「職員」再次要求事主轉帳時，事主始察覺可疑，懷疑自己被騙，並在3日下午決定報警求助。

警方經初步調查，相信報案人於4月14日至9月22日短短6個月內，以轉帳方式共被騙去約2150萬元。

警方已將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。根據現行法例，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判監14年。