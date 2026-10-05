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AI募資熱 香港第3季股權融資475億美元創新高 投資人轉趨審慎

記者謝守真／香港5日電
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香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動內地科技企業加速募資。圖為維多...
香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動內地科技企業加速募資。圖為維多利亞港。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

AI熱潮推動香港第3季股權融資創新高，但近期市場轉弱與新股表現不佳，讓投資人開始重新評估大規模AI投資的回報前景。

人工智慧（AI）熱潮帶動內地科技企業加速募資，香港第3季股權融資規模也創歷來同期新高。彭博報導，今年7月至9月香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易籌資475億美元；不過，隨著市場走弱，近期部分新股及融資交易股價表現不佳，投資人態度也轉趨審慎。

彭博報導，彭博彙編數據顯示，今年7至9月香港透過首次公開募股、配股及大宗交易合計籌資475億美元，創歷來第3季最高紀錄；今年以來香港股權融資總額突破920億美元，逐步逼近2021年1125億美元全年紀錄。

AI企業成為這波融資熱潮的重要推手。彭博指出，內地企業為擴充AI相關業務，不僅融資規模擴大，部分企業完成一輪融資後，僅隔數月便再次進入市場籌資。其中，阿里巴巴規模達102億美元的後續股票發行，是第3季香港最大宗股權融資交易；光模塊製造商中際旭創則在香港籌資近80億美元，成為香港近7年來規模最大的上市交易。

報導指出，內地AI大模型企業智譜今年也通過IPO、配股和可轉換債券等方式，累計籌資96億美元。MiniMax、天數智芯和壁仞科技等AI及晶片企業，也在IPO禁售期結束後不久再次進入市場融資。

高盛亞洲股票資本市場主管James Wang表示，企業如今往往在禁售期結束後很快再次籌資，過去企業融資一次後可能一、兩年不會再行動，如今可能完成一輪融資後3個月又重返市場。AI帶來的資本需求未來數年仍將持續。

報導稱，這波融資熱潮也擴大至亞太地區。彭博數據顯示，第3季亞太地區股票融資規模超過1200億美元，創6年來同期最高。印度自7月以來融資規模達260億美元，創歷史新高。

香港財政司長陳茂波4日也在網誌文章寫道，過去1年，中東資金參與香港新股上市的程度明顯增加，更多參與香港的首次公開招股。

不過，市場轉弱也使投資人開始質疑大規模AI投資能否帶來足夠回報。MSCI亞太指數7月一度下跌7%，恒生科技指數今年以來也呈下行趨勢。據彭博數據，自7月以來香港規模最大的10宗股權融資交易中，目前僅兩宗股價高於發行價。

精華 FAQ

  • 主要受AI熱潮帶動，內地科技企業加速在香港透過IPO、配股與大宗交易籌資，第3季合計達475億美元，創歷來同期最高，也使今年累計融資逼近2021年全年紀錄。

  • 阿里巴巴102億美元後續發行是第3季最大宗交易，中際旭創在港籌資近80億美元；智譜累計籌資96億美元，MiniMax、天數智芯與壁仞科技也持續再融資。

  • 因市場轉弱，MSCI亞太指數與恒生科技指數走勢承壓，且自7月以來香港最大10宗股權融資中僅2宗股價高於發行價，投資人擔心大規模AI投入未必能快速帶來回報。

香港

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