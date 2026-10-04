賭王「最優秀女兒」何超瓊遭騷擾勒索2000萬 獲批禁制令

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊。（ 中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 何超瓊因遭陳芃余持續騷擾、恐嚇及發表誹謗內容，並索要2000萬港元，獲高院頒下永久禁制令，禁止其接觸或接近何超瓊相關地點。

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，日前因遭香港 一間公司的唯一董事和股東陳芃余持續騷擾及及發表誹謗內容等；早前獲高院 頒下臨時禁制令 。暫委法官周昭雯4日頒布判辭稱，原告方已指出被告的行為對何超瓊造成精神上的痛苦和損害，法庭因此頒下永久禁制令，被告須支付訟費。

綜合港媒報導，判詞顯示，原告何超瓊為美高梅中國、信德集團主要負責人，其與被告陳芃余互不相識，早前聆訊時，被告無如期存檔抗辯文件，法庭已頒下臨時禁制令。自2025年3月起，陳芃余實施一系列構成騷擾及恐嚇的行為，包括多次向美高梅管理層發送電郵，聲稱原告自2024年底答應向她提供一份財務主管的工作，但原告的妹妹何超鳳Daisy阻止她入職。

陳芃余還偽造帳單，索要2000萬港元（港幣，下同，約萬255美元）商業顧問服務費；還向何超瓊辦公地點和私人住所遞送法律文件，並到信德集團澳門辦公室要求會面。

何超瓊申請禁制令，要求禁止陳芃余騷擾、侵入其物業、進入或在美高梅中國及信德集團香港辦公室30米範圍內逗留，禁止通過電話、電郵等方式接觸她，並禁止發布虛假、誹謗或貶損材料。

法官認為，騷擾及恐嚇侵權的法定要件已獲恰當申述，被告存在反覆聯絡何超瓊及其親友、商業機構並作出虛假指控的傾向，若不加以約束，很可能繼續侵權，因此批出永久禁制令。

何超瓊是公認的女強人，除了是賭王何鴻燊最優秀的女兒之外，她的名字在商界或是政界都十分響亮。在2025富比世香港富豪榜上，何超瓊以39億美元身家，排名榜單第22位。

近年來，何超瓊經常來內地，早在2019年，何超瓊代表父親何鴻燊，為國家捐贈圓明園馬首銅像。何超瓊曾表示作為澳門商界人士，致力於推進澳門融入國家發展大局是她的使命。她曾去貴州介紹澳門企業投資當地，幫助旅遊產業發展一事；她還致力於將澳門的高校引進到內地，促成澳門與合肥更好的融資。