「相信自己」 黃澤林直落2克宿敵 奪亞運網球男單首金

名古屋亞運網球男單3日決賽，香港選手黃澤林獲金牌。圖為亞軍中國選手吳易昺（左起）、冠軍香港選手黃澤林、季軍烏茲別克選手蘇丹諾夫。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃澤林在名古屋亞運男單決賽直落2盤擊敗吳易昺，為香港奪得歷來首面亞運網球金牌，也助港隊創下歷屆最佳成績。

香港 網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）3日在名古屋亞運會男子單打決賽，以6：2、6：4直落兩盤擊敗中國隊球手吳易昺，歷史性為香港代表團奪得亞運網球男子單打金牌，亦是香港網球項目歷來首面亞運金牌。這面金牌是港隊今屆賽事第8金，之後滑浪風帆和男子七人欖球等項目再添金牌，港隊當日最終累積11金19銀24銅、共54面獎牌，金牌及獎牌總數均創歷屆亞運最佳成績。

決賽面對曾在杭州亞運 交手的吳易昺，黃澤林開局便積極向對手發球局施壓，首盤兩度成功破發，以6：2先下一城。第二盤雙方多次成功保發，戰況膠著，黃澤林在第9局把握機會突破吳易昺的發球局，取得5：4領先，隨後在自己的發球局連續轟出4個Ace球，順利保發，以6：4再下一盤，直落兩盤奪冠。

黃澤林賽後表示，自己在比賽中最重要的是「相信自己」。他說，從小接觸亞運、奧運等大型賽事時，奪牌似乎是遙不可及的目標，但他一直希望證明自己可以做到。對於這面金牌，他形容是自己一路「捱回來、贏回來」的成果。

這場勝利也是黃澤林三年來持續突破的成果。杭州亞運時，他曾在男單16強對陣吳易昺，在決勝盤一度以1：6落後，最終連取7分反勝。兩人今屆再度於亞運決賽碰頭，黃澤林最終以更穩定的發揮取勝。

黃澤林此前先後擊敗約旦、泰國及日本等選手晉級四強，準決賽面對烏茲別克球手蘇丹諾夫，經過三盤激戰後反勝，取得決賽資格。賽事前，他剛在杭州公開賽與前世界第一麥維迪夫交手，之後趕赴名古屋參賽，連日作戰下仍成功站上最高頒獎台。

對於近年的成長，黃澤林認為，與世界頂尖球手交手是推動自己進步的重要原因。他表示，如果一直留在香港或亞洲比賽，便難以真正與世界級球手抗衡，因此希望透過更多高水平賽事提升自己。他又形容，與強手對戰無論勝負都能累積經驗，迫使自己不斷進步。

黃澤林5歲開始接觸網球，家人多年來支持他到海外訓練及參賽，讓他有機會經歷不同賽事的勝負。如今22歲的他已成為香港網壇代表人物，這面亞運金牌亦為香港網球寫下重要一頁。

除亞運金牌外，黃澤林亦取得2028年洛杉磯奧運參賽資格的條件優勢。根據相關報導，今屆亞運男單冠軍只要在2028年6月前維持世界排名前500，便可獲得奧運參賽資格，因此並非單純以亞運奪金即無條件取得奧運席位。

香港文體旅局局長羅淑佩在社交平台發文祝賀黃澤林奪金，形容賽果令人振奮。隨後港隊滑浪風帆小將黃梓豪、張子悅分別奪得男子及女子青少年水翼帆板iQFOiL級金牌，港隊金牌數升至10面；男子七人欖球隊其後再度奪冠，最終增至11金，並創下香港代表團歷屆亞運金牌及獎牌總數新高。