我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

「相信自己」 黃澤林直落2克宿敵 奪亞運網球男單首金

香港新聞組／香港4日電
名古屋亞運網球男單3日決賽，香港選手黃澤林獲金牌。圖為亞軍中國選手吳易昺（左起）...
名古屋亞運網球男單3日決賽，香港選手黃澤林獲金牌。圖為亞軍中國選手吳易昺（左起）、冠軍香港選手黃澤林、季軍烏茲別克選手蘇丹諾夫。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃澤林在名古屋亞運男單決賽直落2盤擊敗吳易昺，為香港奪得歷來首面亞運網球金牌，也助港隊創下歷屆最佳成績。

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）3日在名古屋亞運會男子單打決賽，以6：2、6：4直落兩盤擊敗中國隊球手吳易昺，歷史性為香港代表團奪得亞運網球男子單打金牌，亦是香港網球項目歷來首面亞運金牌。這面金牌是港隊今屆賽事第8金，之後滑浪風帆和男子七人欖球等項目再添金牌，港隊當日最終累積11金19銀24銅、共54面獎牌，金牌及獎牌總數均創歷屆亞運最佳成績。

決賽面對曾在杭州亞運交手的吳易昺，黃澤林開局便積極向對手發球局施壓，首盤兩度成功破發，以6：2先下一城。第二盤雙方多次成功保發，戰況膠著，黃澤林在第9局把握機會突破吳易昺的發球局，取得5：4領先，隨後在自己的發球局連續轟出4個Ace球，順利保發，以6：4再下一盤，直落兩盤奪冠。

黃澤林賽後表示，自己在比賽中最重要的是「相信自己」。他說，從小接觸亞運、奧運等大型賽事時，奪牌似乎是遙不可及的目標，但他一直希望證明自己可以做到。對於這面金牌，他形容是自己一路「捱回來、贏回來」的成果。

這場勝利也是黃澤林三年來持續突破的成果。杭州亞運時，他曾在男單16強對陣吳易昺，在決勝盤一度以1：6落後，最終連取7分反勝。兩人今屆再度於亞運決賽碰頭，黃澤林最終以更穩定的發揮取勝。

黃澤林此前先後擊敗約旦、泰國及日本等選手晉級四強，準決賽面對烏茲別克球手蘇丹諾夫，經過三盤激戰後反勝，取得決賽資格。賽事前，他剛在杭州公開賽與前世界第一麥維迪夫交手，之後趕赴名古屋參賽，連日作戰下仍成功站上最高頒獎台。

對於近年的成長，黃澤林認為，與世界頂尖球手交手是推動自己進步的重要原因。他表示，如果一直留在香港或亞洲比賽，便難以真正與世界級球手抗衡，因此希望透過更多高水平賽事提升自己。他又形容，與強手對戰無論勝負都能累積經驗，迫使自己不斷進步。

黃澤林5歲開始接觸網球，家人多年來支持他到海外訓練及參賽，讓他有機會經歷不同賽事的勝負。如今22歲的他已成為香港網壇代表人物，這面亞運金牌亦為香港網球寫下重要一頁。

除亞運金牌外，黃澤林亦取得2028年洛杉磯奧運參賽資格的條件優勢。根據相關報導，今屆亞運男單冠軍只要在2028年6月前維持世界排名前500，便可獲得奧運參賽資格，因此並非單純以亞運奪金即無條件取得奧運席位。

香港文體旅局局長羅淑佩在社交平台發文祝賀黃澤林奪金，形容賽果令人振奮。隨後港隊滑浪風帆小將黃梓豪、張子悅分別奪得男子及女子青少年水翼帆板iQFOiL級金牌，港隊金牌數升至10面；男子七人欖球隊其後再度奪冠，最終增至11金，並創下香港代表團歷屆亞運金牌及獎牌總數新高。

精華 FAQ

  • 他在名古屋亞運男單決賽以6：2、6：4直落2盤擊敗中國球手吳易昺，歷史性為香港贏得首面亞運網球男單金牌。

  • 黃澤林奪金後，港隊當日累積至11金19銀24銅，共54面獎牌，金牌數與總獎牌數都創下香港代表團歷屆亞運最佳紀錄。

  • 他認為最重要的是「相信自己」，並表示與世界級球手交手、到海外比賽和累積經驗，都是推動自己持續突破的重要原因。

香港 杭州亞運

上一則

亞運賽前奪牌預測獨漏國足 人民日報被狠狠打臉

下一則

「低價商品贏好感」 調查：拉美民意轉向 中影響力首超美

延伸閱讀

亞運網球／黃澤林男單奪冠 香港隊獲亞運會網球首金

亞運網球／黃澤林男單奪冠 香港隊獲亞運會網球首金
亞運網球／中國提前包攬金銀 王曦雨、張帥女單決賽對陣

亞運網球／中國提前包攬金銀 王曦雨、張帥女單決賽對陣
亞運網球「台灣內戰」謝淑薇女雙摘金 擊碎詹皓晴連霸夢

亞運網球「台灣內戰」謝淑薇女雙摘金 擊碎詹皓晴連霸夢
亞運／陳圓將110米欄挫日選手奪金 霸吼「who is the first」

亞運／陳圓將110米欄挫日選手奪金 霸吼「who is the first」

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開