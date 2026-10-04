亞運七人欖球 香港男子隊三連霸、女子隊摘銅

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 名古屋亞運七人欖球賽，香港男子隊以26比0大勝中國完成三連霸，女子隊則以7比5擊敗泰國奪銅，港隊最終以1金1銅收官。

2026年名古屋亞運七人欖球賽3日迎來最終決賽日，香港 代表隊男女隊伍均有獎牌進帳。男子隊在金牌戰以26比0擊敗中國隊，繼2018年雅加達亞運及2023年杭州亞運 後，連續第三屆奪得男子七人欖球金牌，完成三連霸；女子隊則在銅牌戰以7比5險勝泰國，繼杭州亞運後連續第二屆取得銅牌。

男子金牌戰由兩支中國代表隊交鋒，香港隊開局即掌握比賽節奏，攻守表現均較為主動。香港隊上半場攻勢持續取得成果，白龍先後兩度達陣，拜恩菲立斯亦取得一次達陣，並成功完成轉換踢，香港隊半場以21比0大幅領先中國隊。

換邊後，香港隊繼續保持防守壓力，中國隊雖嘗試組織反攻，但始終未能突破港隊防線。香港隊下半場再由Juan Esono Mba Oyana達陣，將比分拉開至26比0。其後雙方均未能再取得分數，香港隊最終以26比0完勝中國隊，奪得金牌。

這場勝利亦延續香港男子七人欖球隊近年的亞運佳績。港隊在2018年雅加達亞運首度奪得男子七人欖球金牌，2023年杭州亞運成功衛冕，本屆再度登頂，完成亞運三連霸。亞洲奧林匹克理事會指出，香港隊自2014年亞運決賽不敵日本後，之後連續在2018、2023及2026年三屆賽事奪冠。

女子組方面，香港隊在準決賽面對東道主日本，以12比27落敗，無緣爭奪金牌，轉戰銅牌戰迎戰泰國。香港隊在比賽初段率先取得優勢，由隊長陳穎達陣，河春花完成轉換踢，取得7比0領先。

泰國其後加強進攻並成功達陣，但轉換踢未能命中，只取得5分。香港隊在餘下比賽時間守住兩分優勢，最終以7比5擊敗泰國，奪得銅牌。這也是香港女子七人欖球隊繼2023年杭州亞運後，連續第二屆在亞運取得銅牌。

本屆賽事男子隊成功延續亞運金牌紀錄，女子隊則再次站上頒獎台，香港七人欖球隊最終以一金一銅完成賽事。男子隊的三連霸亦成為本屆香港代表團在球類項目中的重要成績，而女子隊連續兩屆奪銅，亦延續香港女子七欖在亞洲賽場的競爭力。