27.7萬人次…黃金周首日訪港內地客創新高 超越疫情前

香港煙花匯演，3萬多枚煙花在維多利亞港夜空綻放，持續約23分鐘。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港十一黃金周首日錄得27.7萬內地客入境，單日旅客總量及消費動能齊創新高，顯示旅遊及零售市道持續強勁復甦。

2026年十一黃金周長假期日前展開，香港 旅遊業迎來歷史性的關鍵拐點。根據香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩與入境事務處發布的最新官方數據，在10月1日當天，香港單日錄得超過30.55萬人次旅客入境，其中內地訪客高達27.7萬人次。這項數據不僅刷新2023年兩地全面通關以來的單日新高紀錄，更一舉超越疫情 前2018年歷史高峰期的26萬人次，宣告香港觀光 市道全面復甦。

綜合港媒報導，羅淑佩局長3日在電視節目「有理有得傾」上難掩興奮地形容，首日成績「相當理想」，並表示官方預估，整個十一黃金周長假期間將為香港帶來高達10億（港元，下同，約1.27億美元）的直接消費生意效益。

這波超越疫前的人潮紅利，迅速轉化為香港商家的真金白銀。長假前兩天，尖沙咀、旺角及銅鑼灣等核心旅遊區再度重現「人山人海」的榮景。10月1日當晚維多利亞港上演的煙花匯演中，更是吸引38萬人次觀賞，遠超主辦單位原先預計的26萬人。

餐飲業界代表指出，單計黃金周首日，全港餐飲營業額即斬獲約3.2億，按年大幅增長一成；與此同時，全港各大酒店的整體入住率也同步衝破九成大關，重現久違的跨界「丁財兩旺」盛況。

業界分析，今年十一人潮能大幅超越2018年，除得益於「中秋與十一」假期的協同效益，讓許多內地旅客得以拉長出遊天數外，更重要的因素在於內地赴港消費及服務型態的本質改變。今年黃金周有大量旅客從傳統的「爆買團」轉型為重視城市文化的「深度體驗遊」。此外，港府近期主力推動的「好客之都」形象，以及「粵車南下」自駕名額增加等便利措施，都成功將香港塑造成內地自駕與自由行群體的首選。

對於香港是否有望提前達成全年5380萬人次訪港的官方終極目標？羅淑佩在專訪中強調「非常有信心」。她透露，截至今年8月，訪港旅客累計已達3670萬人次。儘管目前國際局勢動盪導致油價與機票價格高企，對東南亞等中短途國際客源帶來一定挑戰，但港府後續將祭出「只在香港（Only in Hong Kong）」的專屬宣傳策略，並於10月中旬起連續三個周末，將萬聖節盛事首度從蘭桂坊擴大至啟德與旺角，全力鎖定國際與內地旅客。

外電分析指出，這代表香港與內地大灣區的「一小時生活圈」融合度已達到歷史最高點，便捷的交通網絡正不斷激發跨境消費潛力。不過，面對突如其來的歷史級通關人潮，部分陸路口岸與跨境巴士也出現大排長龍的現象，考驗著兩地政府在假期後半段的交通調度與疏導能力。港府對此強調，各口岸運作目前整體維持暢順，將與深圳當局保持密切聯繫以因應人流變化。

10月3日，眾多訪港旅客來到香港銅鑼灣商圈購物消費。香港政府預計，今年十一黃金周期間，約有129萬人次內地旅客到訪香港。（中新社）