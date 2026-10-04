香港瑜伽連鎖突結業 涉捲近90萬美元 1董事被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 經營逾10年的香港連鎖瑜伽中心Hotstone Yoga突然結業，海關接獲627宗舉報並拘捕1名董事，正調查其財務及銷售手法，受影響會員可嘗試向信用卡機構追討退款。

經營逾10年的連鎖瑜伽中心Hotstone Yoga於9月30日突然宣布結業，未完成課程的會員隨即組成苦主群組追討款項。香港 海關10月2日拘捕一名61歲公司男董事。截至3日下午6時，海關共接獲627宗舉報，涉及約700萬元（港元，下同，約89.2萬美元）服務合約。

Hotstone Yoga在結業公告中表示，因「業務經營及其他實際情況」，經審慎考慮後決定結束業務，9月30日為最後營業日，其後停止提供課程、療程、套票及其他服務。港媒報導，公司高峰期曾有7間分店及逾百名瑜伽導師，主打岩盤浴瑜伽。

綜合港媒報導，多名會員表示，結業前仍曾接獲職員推銷課程。據悉，有會員7月以1萬1880元購買63堂套票，至結業時尚餘44堂；亦有會員稱職員曾以日後加價等理由積極推銷。另有會員指清潔工人曾稱公司要求不要向學員透露消息，但有關說法屬會員轉述，海關目前調查並未證實相關指控。

藝人歐倩怡亦是受影響會員。她表示，今年6月入會並以信用卡支付逾1萬元，希望聯絡發卡機構處理未完成服務的款項。消委會則提醒受影響消費者，如以信用卡等具退款機制的支付工具付款，應盡快向發卡機構查詢及提出申請，但是否能夠退款須視個別交易及相關機制而定。

海關表示，正調查涉案商戶結業前的營運及財政狀況，以及是否涉及不尋常銷售活動，不排除有更多人被捕。警方、海關及消委會均呼籲受影響人士提供資料。勞工處亦表示關注事件，呼籲受影響雇員盡快到勞工處勞資關係科登記，以獲得適切協助。