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香港外傭最低工資 上調2.35%每月增至665美元

香港新聞組／香港3日電
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文章摘要整理：

港府宣布香港外籍家庭傭工最低工資上調2.35%至每月5220元，膳食津貼則維持不變；雇主團體認為加幅增加家庭負擔，學者則建議以公式化方式提升調整透明度。

港府2日宣布，香港外籍家庭傭工的「規定最低工資」上調2.35%，由原本每月5100元增至5220元（港幣，下同，約665美元），適用於3日起簽訂的所有外傭合約。港府檢視代替免費膳食的膳食津貼，決定金額維持每月不少於1236元。

大公報報導，香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒表示，香港六成雇主都屬普通家庭，不少退休雇主收入微薄，希望港府明年考慮凍結外傭最低工資，交由雇主按外傭工作表現及經濟能力彈性調薪，也有助建立更良好雇傭關係。

港府發言人表示，港府定期檢討外傭的「規定最低工資」，確保水平符合香港的經濟及勞工市場狀況，並兼顧雇主及外傭雙方的利益。

今年的檢討中，已按照既定機制全面考慮一籃子社會及經濟因素，包括香港過去一年的整體經濟表現和勞工市場狀況、短期經濟前景、外傭雇主的負擔能力及外傭的基本生活需要，並仔細聆聽雇主及外傭的意見，深入了解各方的關注及建議。經審慎評估及平衡各方意見，並綜合考慮今年的社會及經濟因素較去年檢討時有所改善，所以適度上調「規定最低工資」。

港府表示，2日或之前按現時每月5100元規定最低工資簽訂的外傭合約，仍可於本月30日或之前送抵入境事務處處理。

根據過往資料，外傭最低工資在過去五年間持續上調，由2022年的4730元，增至最新的5220元。香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒2日表示，持續調升的做法，對大量收入普通、但有照顧需要的家庭雇主構成沉重壓力，她稱香港約六成外傭雇主並非富裕家庭，「好多上班族薪金不高，只希望請到外傭照顧仔女，自己外出工作，另一班就是已退休的長者，收入微薄，但希望有人陪伴、陪看醫生，這兩類人就影響較大。」

容馬珊兒表示，在經濟負擔下，部分家庭可能考慮選擇放棄聘請外傭，由家庭成員自行照顧家人，其實是變相縮減外傭赴港就業機會。她建議明年考慮凍結最低工資，由雇主根據外傭工作表現以及自身經濟能力，考慮自發加薪，有助建立更良好雇傭關係。她又說，樂見膳食津貼維持不變。

港專學院應用社會科學系助理教授顏汶羽表示，要平衡雇主及外傭雙方利益不易，建議結合香港經濟表現、外傭的基本生活需要與雇主負擔能力訂立方程式計算最低工資，令數據和調整薪酬方式更透明客觀。

精華 FAQ

  • 港府將外籍家庭傭工「規定最低工資」上調2.35%，由每月5100元增至5220元，約665美元，並適用於3日起簽訂的所有外傭合約。

  • 港府檢視後決定膳食津貼維持不變，仍然是每月不少於1236元。這筆津貼適用於僱主不提供免費膳食、改以現金津貼代替的情況。

  • 雇主團體認為持續加薪對普通家庭、退休人士壓力很大，建議明年凍結；學者則主張結合經濟表現、生活需要與負擔能力，以更透明的方式計算工資。

香港 退休 港府

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