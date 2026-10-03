再婚日籍妻 81歲港星秦沛移居加國活力旺 昔窮到借錢買婚戒
81歲秦沛近年定居溫哥華享受退休生活，近日被女兒拍下隨音樂熱舞的活力畫面；他也曾在拮据時獲日籍妻子森下繪梨借錢買婚戒，婚後互相扶持。
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81歲秦沛近年定居溫哥華享受退休生活，近日被女兒拍下隨音樂熱舞的活力畫面；他也曾在拮据時獲日籍妻子森下繪梨借錢買婚戒，婚後互相扶持。
現年81歲的香港資深演員秦沛（Paul哥），近年逐漸淡出影視幕前，將生活重心移往加拿大溫哥華，享受優閒的退休生活。女兒姜麗文近日在社群平台上發布父親的最新近況影片，畫面中秦沛雖已滿頭銀髮，但依然氣色紅潤、步履穩健。
綜合香港01媒體報導，當現場音樂響起時，秦沛更隨節奏高舉雙手忘形熱舞，展示出十足活力。姜麗文在一旁溫馨注視並與父親互動，父女同框的畫面相當融洽。
從影超過半世紀的秦沛，過去參演過無數影視作品，憑藉精湛演技深得人心。近年他選擇放慢生活節奏，大幅減少演藝工作，主要留在溫哥華含飴弄孫與家人共享天倫之樂。他的日常生活相當充實，平時除了與子女聚會，也經常出遊、喝茶及打麻將。
此外，秦沛也曾因81歲高齡仍能輕鬆進行伏地挺身（掌上壓）而引發網路討論，當時姜麗文曾笑稱父親「81歲就是新的18歲」。如今再度公開隨著音樂跳舞的畫面，顯示其身體狀態依然相當硬朗。
雖然晚年生活充實愜意，但秦沛過去的人生經歷並非一路順遂。秦沛在與前妻離婚後，曾獨自承擔起撫養一雙兒女姜文杰與姜麗文的責任。在他處於人生低谷及經濟狀況最艱難的時期，邂逅了比他年輕7歲的日籍妻子森下繪梨。
秦沛過去接受訪問時曾透露，當年兩人準備結婚時，自己經濟相當拮据，甚至連求婚用的訂婚鑽戒都買不起。最後是森下繪梨拿出十多萬港幣借給他買下求婚鑽戒，秦沛隨後才透過接拍戲劇將款項一步步還清。夫妻兩人多年來保持低調。
森下繪梨當年不僅未嫌棄秦沛一無所有且帶著兩個孩子，更願意陪伴他度過困境。婚後，森下繪梨將姜文杰與姜麗文視如己出，無私付出並協助教育照顧孩子，亦幫忙秦沛處理財務與投資事務，成為他走過人生低谷的重要伴侶。
秦沛近年把生活重心移到加拿大溫哥華，過著較為悠閒的退休生活，平時會與家人聚會、出遊、喝茶及打麻將，生活充實而自在。 影片中秦沛雖已滿頭銀髮，但仍氣色紅潤、步履穩健，聽到音樂後更隨節奏高舉雙手熱舞，顯示81歲依然保持不錯的體力與活力。 秦沛曾透露，當年他經濟很拮据，連求婚鑽戒都買不起，最後是森下繪梨拿出10多萬港幣借他買戒指，之後他再靠接戲慢慢還清。
精華 FAQ
秦沛近年把生活重心移到加拿大溫哥華，過著較為悠閒的退休生活，平時會與家人聚會、出遊、喝茶及打麻將，生活充實而自在。
影片中秦沛雖已滿頭銀髮，但仍氣色紅潤、步履穩健，聽到音樂後更隨節奏高舉雙手熱舞，顯示81歲依然保持不錯的體力與活力。
秦沛曾透露，當年他經濟很拮据，連求婚鑽戒都買不起，最後是森下繪梨拿出10多萬港幣借他買戒指，之後他再靠接戲慢慢還清。
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