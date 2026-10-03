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香港假冒客服前8月逾5千宗 財損8920萬美元 手法曝光

香港新聞組／香港3日電
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香港警方今年首八個月錄得假冒客服騙案超過5000宗，損失近7億港元；圖為旺角一牆...
香港警方今年首八個月錄得假冒客服騙案超過5000宗，損失近7億港元；圖為旺角一牆上貼著提醒市民提防電話詐騙的廣告。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港假冒客服騙案持續升溫，前8月逾5000宗、損失近7億元，警方揭示NFC盜刷與假驗證轉帳等新手法，並聯同內地公安、電訊商及平台加強堵截。

香港假冒客服騙案持續惡化，警方今年首八個月錄得超過5000宗，損失近7億元（港幣，下同，約8920萬美元），其中8月的電話假冒客服案件，較首七個月平均數急升2.7倍。騙徒近期更採用NFC盜刷信用卡及「假驗證、真轉帳」兩種新手法，呼籲市民提高警覺。

大公報報導，網安及科技罪案調查科表示，騙徒主要透過短訊及直接致電接觸市民，再引導至WhatsApp，展示偽造員工證或要求分享畫面，窺探受害人網上銀行狀況後指示轉帳。短訊渠道案件由首七個月月均40宗，升至8月80多宗，損失由620萬元升至1200萬元；電話渠道由月均440宗升至8月1600宗，損失由6180萬元升至2.1億元。她補充，詐騙短訊無差別發放，31至50歲占近半數受害者。

總督察黃長興指出，近期出現兩種騙案新手法。第一種是誘導受害人安裝惡意APK程式，開啟手機NFC功能，再將信用卡貼近手機進行所謂「認證」，實際是盜刷信用卡；騙徒更訛稱可退款，誘使重複操作；第二種手法，是混淆「驗證碼」與「轉帳金額」，騙徒會營造緊張氣氛，要求在網銀新增收款人，並以驗證身分為由，指示將驗證碼輸入轉帳金額欄，按下確認後款項即轉予騙徒。

警方採取上、中、下游全方位打擊策略。上游方面，6月與內地公安展開「奧鷹」行動，搗破假冒水務署釣魚短訊跨境集團，兩地共拘捕16人，涉至少720宗騙案。中游方面，今年1至8月向電訊商提出超過2600個異常發送人名稱封鎖要求。下游方面，「謀攻」行動瓦解多個詐騙集團，拘捕269人，金額3.2億元。警方指出，今年1至8月接獲超過50萬宗釣魚訊息舉報，其中逾4萬個涉及速運公司。

順豐香港表示，順豐由2025年起擴大使用官方App通知，市民受騙率由5.03%降至0.65%，並重申防騙原則：不索取敏感資料、不要求轉帳、不轉接外部電話。

通訊事務管理局表示，短訊發送人登記制自2023年10月推出，截至今年8月底已有超過880間公司及機構登記，獲認證機構可使用「#」號開頭專屬發送人名稱。

警方呼籲市民，切勿使用可疑短訊聯絡方式，應透過官方渠道核實；警惕陌生人要求視像通話或分享畫面；只從官方應用商店下載程式；輸入數字認清是驗證碼還是轉帳金額；切勿聽從指示進行NFC信用卡拍卡操作；轉帳前核實收款人及金額，如有懷疑可致電防騙易熱線或使用「防騙視伏器」。

精華 FAQ

  • 警方錄得超過5000宗案件，總損失近7億元，約8920萬美元。8月電話假冒客服案件更較首7個月平均數急升2.7倍，顯示騙案仍在快速惡化。

  • 一種是誘導受害人安裝惡意APK並開啟NFC功能，以信用卡貼近手機進行所謂認證，實為盜刷；另一種是以驗證身分為名，混淆驗證碼與轉帳金額，騙人把款項直接轉出。

  • 應只從官方渠道核實訊息，不點擊可疑短訊連結，不下載來歷不明程式，亦不要按指示開啟NFC或分享畫面。輸入數字前要分清驗證碼與轉帳金額，轉帳前亦須核實收款人。

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