十一籲香港齊心協力 李家超：資本主義、國際定位不變
李家超在國慶77周年酒會強調香港制度與國際定位不變，並稱首個五年規畫體現香港特色，呼籲各界團結把握國家發展機遇。
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李家超在國慶77周年酒會強調香港制度與國際定位不變，並稱首個五年規畫體現香港特色，呼籲各界團結把握國家發展機遇。
特區政府1日在灣仔會展中心舉行慶祝中華人民共和國成立77周年酒會，行政長官李家超在酒會致辭表示，77年以來，中華民族實現了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍。1日是香港第一個五年規畫公布後的第一個十一日，別具意義。李家超也指出，香港將會實行資本主義制度、普通法(英美法系)制度不變，其國際定位也將會不變。
大公、文匯報報導，特區政府1日上午在灣仔金紫荊廣場隆重舉行升旗儀式。李家超、全國政協副主席梁振英、中央政府駐港聯絡辦主任周霽、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、中國人民解放軍駐香港部隊政治委員賴如鑫，以及香港社會各界知名人士等出席。升旗儀式結束後，一眾嘉賓移步香港會展中心參加十一酒會。
香港第一個五年規畫公布後1日迎來第一個十一日。李家超表示，今天，中國已成為世界製造業第一大國、貨物貿易第一大國、科研產出第一大國等，在國際事務中發揮著關鍵的影響力。
他提到，五年規畫有三大特有之處：第一是切合香港的獨特性，制訂具有香港特色的政策措施和重大項目。第二是堅持「一國兩制」方針，強調市場經濟，堅持有效市場和有為政府相結合。第三是清晰釐定香港的國際定位。香港要抓緊機遇，跑上時代步伐，主動融入和服務國家發展大局，令香港發展得更好，讓市民分享更多發展紅利。
報導指出，李家超引用漢代劉安「淮南子·主術訓」名句：「積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也」，意指聚集眾人力量採取行動，沒有什麼不能戰勝的；集思廣益來做事，沒有什麼不可以成功的。核心在於「團結就是力量」，以及集思廣益的重要性。
他引用這句古語，相信是希望凝聚社會智慧、團結各界力量，相信在全社會上下齊心的努力下，香港必能將發展藍圖轉化為民生實效與建設成果。李家超亦在社群平台表示，機遇不會長久等候，香港必須當機立斷、應時而動，抓緊國家發展帶來的機遇。
他表示，香港將繼續實行資本主義制度與普通法制度不變，國際定位也不會改變，顯示特區在「一國兩制」框架下維持既有制度與對外角色。 因為這是香港第一個五年規畫公布後的第一個十一，象徵香港在新的規畫框架下邁出重要一步，也被視為連結國家發展與本地治理的新起點。 他呼籲社會上下齊心、集思廣益，主動融入和服務國家發展大局，盡快把發展藍圖落實成民生實效與建設成果，讓市民共享更多紅利。
精華 FAQ
他表示，香港將繼續實行資本主義制度與普通法制度不變，國際定位也不會改變，顯示特區在「一國兩制」框架下維持既有制度與對外角色。
因為這是香港第一個五年規畫公布後的第一個十一，象徵香港在新的規畫框架下邁出重要一步，也被視為連結國家發展與本地治理的新起點。
他呼籲社會上下齊心、集思廣益，主動融入和服務國家發展大局，盡快把發展藍圖落實成民生實效與建設成果，讓市民共享更多紅利。
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