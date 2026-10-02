香港賽馬十一吸近3萬人進場 投注2.04億美元史上第2高

慶祝中華人民共和國成立77周年，香港特區於1日晚上8時在維多利亞海港上空舉行國慶煙花匯演，歷時約23分鐘，合共燃放逾3萬枚煙花；圖為市民觀賞煙花匯演。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港十一賽馬日吸引近3萬人入場、投注16.02億元創歷來第二高，配合免費入場、餐飲優惠及煙花匯演，帶動全城慶祝氣氛。

全城同賀十一77周年，香港 賽馬會1日於沙田馬場上演賽馬成為其中一個活動焦點，全日共吸引近3萬人進入兩個馬場，其中包括逾9300名旅客。11場賽事共錄得16.02億元(約2.04億美元)投注額，按年升2.2%，更是「十一賽馬日」歷來第二高，僅次於2021年的16.32億元。截至昨晚9時，香港錄得約52.1萬人次入境，內地旅客占近27萬人次。

大公、文匯報報導，香港特區政府政務司司長陳國基與外交部駐港副特派員花有，1日為「十一賽馬日」主持開幕儀式，馬會特別邀請中國三大男高音戴玉強、莫華倫及魏松首度聯袂亮相，於儀式上獻唱多首名曲歌頌祖國。中國專業雜技表演團體「滄州雜技團」亦帶來國家級非物質文化遺產項目「中幡」雜技表演，為節日加添姿彩。

節日加上馬會實施公眾席免費入場優惠，並於場內指定餐飲檔位提供七七折優惠下。不少市民及旅客均表示，馬場內十一氣氛熾熱，整體感受非常好。北京旅客李小姐及其男友對馬場內的十一布置讚不絕口，李小姐說：「從港鐵站出來即看見馬場內滿布國旗和區旗，十一氛圍極為濃厚，我們感覺這裏是全國最有氣氛的地方之一，堪比天安門 廣場。」

另外，特區政府和社會各界亦推出一系列特別優惠及活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及消費等範疇。在飲食及消費方面，共有超過3800間食肆為十一推出特別優惠，今年更是首次有街市加入。

一個餐飲集團首席營運官何小鋒表示，今年已是第4年推出十一優惠，反應一年比一年熱烈，各分店備貨量較平日增加一倍，並按情況提早開門或延長營業時間。客源以本地居民為主，但內地旅客比例亦逐年增加。

報導指出，10月1日晚上8時上演的煙花匯演更將氣氛推上高潮。31888枚煙花在維港兩岸約38萬人的歡呼聲中分8幕上演，既為節日帶來慶賀，亦象徵著香港這個盛事之都將持續綻放璀璨。

行政長官李家超於社交平台形容，是次煙花盛宴令人目不暇給，「透過各種絢麗圖案和層層綻放的璀璨煙火，由頌讚祖國大好河山、細味香江情懷，到傳遞愛與溫暖，以及勇於逐夢的正能量；每一幕都盛載著對家國的深情厚意。」他期望大眾帶着這份美好祝願，與國家一起穩步向前。

香港1日晚上舉辦2026年十一煙花匯演，慶祝中華人民共和國成立77周年，31888枚煙花在維多利亞港夜空綻放，持續約23分鐘。(中新社)