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十一火力開 亞運港隊1日8獎牌 李思穎、梁穎儀麥迪遜賽衝銀

香港新聞組／香港2日電
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香港代表團在名古屋亞運會10月1日再添8牌，李思穎與梁穎儀於女子麥迪遜賽後段逆轉摘銀，港隊暫列獎牌榜第12位。

香港代表團在10月1日於名古屋亞運會接連報捷，合共摘得8枚獎牌。2025年全運會3金得主李思穎夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽決賽，她們在開局落後下，憑著良好的戰術及李思穎的衝刺速度，最終以總分31分摘得銀牌，這亦是李思穎個人連續兩屆亞運在該賽事收穫銀牌。截至1日，香港代表團以5金14銀19銅暫居獎牌榜第12位。麥迪遜賽（Madison）又稱美式接力賽，是一項刺激的場地自由車（單車）雙人競賽項目。

大公報報導，李思穎曾在上屆杭州亞運夥拍楊倩玉取得麥迪遜賽銀牌，她去年則夥拍梁穎儀奪得全運會麥迪遜賽金牌。本屆亞運麥迪遜賽共有8隊角逐冠軍，港隊最大競爭對手是上屆金牌組合、東道主的垣田真穗／內野艷和。

開賽後，日本隊及國家隊多次取得前列位置，與穩居第3位的港隊拉開積分差距，隨後李思穎與梁穎儀改變戰術，在比賽中段頻繁交換位置，並將衝刺圈交給李思穎處理，港隊成功在賽事還剩餘40圈時在積分上追平國家隊。末段，港隊再度跌回第3，但最後一圈衝刺時以次名衝線，最終以一分優勢反勝獲銀。

賽後，李思穎表示：「本屆比賽更加艱難，面對愈來愈強勁的國家隊，加上日本隊亦是世界級隊伍，感覺獎牌對比上屆更難得到，所以更加可貴。」對於今天的全能賽，李思穎坦言麥迪遜賽摘銀有助提升信心，她說：「相信(這枚獎牌)可以為明天(2日)比賽釋放壓力，至少可以提前預習比賽。」

以1銀1銅完成本屆亞運的梁穎儀則直言或許是個人最後一屆亞運。她又表示，希望能再參加一屆綜合性運動會，接下來會將重點放在即將舉行的場地單車世界錦標賽，力爭在麥迪遜賽取得更多積分，以衝擊2028年洛杉磯奧運會資格。

報導指出，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示：「單車隊今日(1日)表現突出，朱浚瑋經過一輪激戰，守住優勢，勇奪銀牌；李思穎、梁穎儀這對組合在每個衝分圈中均取得分數，最終成功摘銀；另外，帆船隊同樣表現出色，麥曉彤、普珺麗保持穩定發揮，摘下銀牌；阿輝、祥杰更是連續兩屆亞運掛銅。壁球運動員黎卓楠、劉子均、梁子軒、鄧銘漮全力作賽，令壁球隊連續五屆亞運在男團項目踏上頒獎台。好消息將陸續有來，中國香港運動員在明日(2日)不少項目已鎖定獎牌，我們期待中國香港運動員繼續在亞運比賽場上綻放光芒。」

2日上午9時李思穎將率先出戰全能賽的首場賽事捕捉賽，最後一項記分賽則在下午4時21分舉行。

精華 FAQ

  • 港隊當日合共摘得8枚獎牌，其中單車、帆船及壁球等項目都有收穫，整體表現相當亮眼，也令香港暫時累積至5金14銀19銅。

  • 兩人開局曾一度落後，但其後調整戰術，頻繁交換位置並讓李思穎主攻衝刺圈，成功追平並在最後一圈以次名衝線，僅以1分之差摘銀。

  • 李思穎表示麥迪遜賽銀牌有助提升信心，並準備翌日的全能賽；梁穎儀則稱可能是最後一屆亞運，接下來會專注世錦賽，爭取奧運資格積分。

香港 杭州亞運

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