川普證實：川習會有談釋放黎智英、敏辛等議題

壹傳媒集團創辦人黎智英。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普證實，9月24日與習近平會談時確實談到釋放美籍緬甸研究員敏辛及香港媒體人黎智英，並稱雙方進行了重要且希望富有成效的討論。

美國總統川普 上周在白宮和來訪的中國國家主席習近平舉行會談。川普30日表示，兩人在會中有談到釋放遭中國不當拘留的美籍緬甸研究員敏辛、遭關押的香港壹傳媒集團創辦人黎智英 等議題，「希望是富有成效的討論」。

川習會 9月24日在白宮登場，這是兩人今年第2度會面。在這場峰會登場前，美國國務院8月底認定，美國籍緬甸研究員敏辛(Min Zin)遭中國「不當拘留」。

川普在白宮一場活動被媒體問及，上周在川習會上是否有討論釋放敏辛、黎智英等政治犯的議題？川普回應說，有談到，「我認為我們進行了一些非常、非常重要的討論」。

他說：「希望是富有成效的討論。」

外媒先前報導，國務院聲明提到，敏辛受中國政府邀請到昆明參加學術會議，於6月3日前往雲南；一名國務院官員指出，敏辛在機場內就被拘留，「遭到反覆訊問、隔離及拘禁」。

雲南當局後來通知美國大使館，稱敏辛因「危害(中國)國家安全」，正接受刑事調查。

另外，黎智英從2020年起遭到關押，去年12月被香港法院判違反國安法罪名成立，今年2月遭判囚20年。

黎智英現年78歲，他的案件被視為中共當局打壓香港異議人士象徵之一。北京形容這位長期批評中國共產黨的知名人士是2019年香港持續數月民主抗議活動的「主謀」。

黎智英的兒子黎崇恩日前表示，父親幾乎是香港獄中最高齡的囚犯，並被判20年刑期，如果不盡快釋放很可能死在獄中。

川普5月訪問北京會晤習近平後也曾說，有向習近平提起釋放黎智英，但坦言，未獲對方正面回應，情況並不樂觀。