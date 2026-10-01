中國建國77周年 習近平：貫徹港澳人治理 保持長期繁榮

十一長假來臨之際，香港中環街頭旗海飄揚。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在國慶77周年招待會重申港澳方針與發展任務；同時香港迎來黃金周及多項盛事，旅客與餐飲酒店業普遍看好市道。

慶祝中華人民共和國成立77周年招待會9月30日晚在人民大會堂舉行。中國國家主席習近平 指出，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港 、澳門 更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

新華社報導，習近平強調，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步深化改革開放，更好統籌發展和安全，推動經濟持續向新向優向好發展，切實保障和改善民生，努力完成全年目標任務，實現「十五五」良好開局。

習近平並稱，經過長期探索和實踐，中國特色社會主義制度展現出巨大優勢，我國國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高，實現中華民族偉大復興勢不可擋。

大公報報導，內地十一黃金周假期前夕，香港各區已換上了節日裝飾，尖沙咀街道掛滿國旗區旗，中環、銅鑼灣等旅遊旺區更是一片喜慶熱鬧氛圍。

內地黃金周長假期1日開始，入境處預計7天假期約有129萬內地旅客人次訪港，按年升約5%。香江盛事浪接浪，成功吸引海內外旅客。正在維園舉行的「國際中秋綵燈匯」連日來人頭湧湧，昨日再度宣布延長展期至10月7日，覆蓋黃金周假期；1日晚間8時煙花匯演將在維港上空綻放，預計吸引26萬人觀賞。

食肆商戶抓緊「黃金」機遇，推出各種優惠吸客。維港兩岸可觀賞煙花的餐廳預訂接近爆滿，餐飲業界預計黃金周營業額按年增長5%至10%；「尖沙咀中·美酒美饌2026」1日開鑼，近百間尖沙咀餐廳、酒吧推出「買一送一」或節慶套餐優惠。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，預計黃金周酒店入住率達九成或以上，香港盛事連連，市道向好。

立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨日表示，去年中秋十一長假重疊造就「超級黃金周」，酒店出租率高達95%以上，達到行業爆滿水平，而今年兩節錯峰，酒店預定率較去年微升約1%，已屬理想成績。他引述數據稱，過夜旅客消費力是非過夜旅客的4.6至5倍，對餐飲、酒店整個產業鏈都有更大幫助，建議進一步放寬粵車南下配額及口岸限制，吸引更多大灣區客留港消費。