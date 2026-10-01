蔡天鳳案開審 2022年語音公開：她不滿鄺家忘恩負義

香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳案開審，控方指鄺球與兩子因房產及金錢利益共謀殺人，庭上並播出她生前怒斥鄺家忘恩負義的語音作為證據。

28歲名媛蔡天鳳 於2023年疑遭殺害及碎屍。蔡的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。法庭9月30日重新選出8男1女陪審團後，控方開案陳詞指金錢是事件的根源。控方認為，鄺球知道若蔡出售單位，他將一無所有，如果蔡不在人世，大宅仍在他名下，遂與兒子鄺港智、鄺港傑聯手殺害蔡並處理屍體。

香港 高等法院針對蔡天鳳碎屍案解散原有陪審團並重新選出8男1女的原因，在於一位原成員因健康理由退出，且當時審訊尚未正式開始。根據法律程序，法庭無法單獨重新遴選1名陪審員填補空缺，因此唯一合法的做法就是將原陪審團解散，重新選出新的9人名單。

文匯報報導，控方在庭上播放蔡天鳳在2022年10月傳給母親張燕花的語音訊息，兩母女以海南話交談，言談間以「老狐狸」、「鬼」、「騙子」、「黃鼠狼」等難聽的字眼形容鄺球與李瑞香夫婦。

當時蔡天鳳向母親透露與李瑞香發生爭執，她不滿鄺家忘恩負義，她稱給了這麼多錢買房子給他們住，因為她的兒女對她貼心，前夫一家人才有這麼好的生活，從頭到尾他們連一分一毫都沒有出過。蔡天鳳並稱與鄺港智離婚多年，她一路上幫著大伯家，他們都不懂得感恩，這種人遲早會有報應。

蔡又不滿鄺家對待孩子的方式，擔心鄺家會挑撥孩子與她的關係，在語音訊息中顯得愈來愈生氣，蔡要求母親致電鄺球，帶鄺球去律師事務所簽署授權書。2022年11月，張燕花威脅起訴鄺球，要求鄺離開加多利山單位，鄺球才願簽署授權書。

蔡的語音訊息又提到，律師指鄺球可隨時取消授權書，要她盡快出售單位。控方播放蔡天鳳於2023年農曆新年期間，向母親發送的語音，控方指蔡於1月25日農曆新年期間，在法國進行時裝展覽工作，當時她想在新年與子女通話，但被阻止。

報導說，控方指出，鄺球知道若蔡賣掉單位，自己將一無所有，但如果蔡死了，房子仍然登記在他名下，他可以搬回單位，一切恢復原狀，被指因此與兒子鄺港智、鄺港傑決定聯手行動，他們參與殺害蔡並處理屍體，事先三人商議計畫，每人都知道計畫就是殺害蔡，並同意各司其職。

控方提醒陪審團，無論是誰殺掉蔡天鳳，他們都是共同犯罪。控方稱，鄺球租一間偏僻的村屋，鄺家3人打算殺害蔡後，把屍體帶去肢解及處理。