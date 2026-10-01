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內地供香港生鮮「隨採、隨裝、隨發」 10月起24小時通關

香港新聞組／香港1日電

AI摘要

文章摘要整理：

珠海拱北海關宣布大橋供港鮮活食品10月起24小時通關，配合綠色通道與專屬快線，提升內地及海外生鮮輸港與進入大灣區的效率。

珠海拱北海關9月30日宣布，自10月1日起，經大橋供港的冷藏冰鮮、蔬果蛋奶等鮮活食品通關時間全面延長為全天24小時，實現「隨採、隨裝、隨發」跨境直供；同時，拱北海關協同香港海關推動「空陸鮮活產品專屬快線」滿一年，來自全球五大洲的智利櫻桃、挪威鮭魚等14種優質生鮮亦沿大橋源源不絕進入粵港澳大灣區市場。

大公報報導，內地供港的各類鮮活食品一直是香港市民餐桌上的主角，港珠澳大橋則是物資運輸的重要通道。10月1日起，從內地經陸路運送指定鮮活食品類別，即冷藏和冰鮮家禽、肉類及野味、蛋類、奶類、鮮活水產、蔬菜和水果的車輛，可於任何時段經港珠澳大橋進入香港。

此前，2023年7月1日，大橋口岸開放全品類內地鮮活食品供港，開放時間為21時至次日5時；2024年7月1日，通關服務進一步優化，供港鮮活食品每日通關時段調整至13時至次日5時，由8小時延長至16小時，提高了供港鮮活食品運輸時效。據統計，2023年7月1日至2026年8月31日，經大橋口岸供港鮮活食品32萬噸，貨值114.5億元。

通關全天候，讓鮮活通道更加高效順暢。車輛周轉效率提高，企業錯峰發貨，一日多供成為可能。

「以往16小時通關，路上稍有延誤，還是可能錯過當天的出口。如今政策升級，我們可以更靈活安排採收、運輸、發貨全鏈條，有效降低貨損和物流成本。」珠海市東盛實業有限公司負責人陳燦傑說道，「通關也很快，沒有抽中查驗的時候，幾分鐘就過閘了。商家可按需隨時補貨，更好貼合生鮮的產銷節奏。」

「水產、果蔬等鮮活食品對通關時效有著極高要求，我們在嚴守安全底線的前提下，組建專業資質隊伍輪值，做到查驗不斷檔，全力保障查得準、驗得快。」大橋海關監管四科科長李康水說。為匹配政策持續擴容，大橋海關發揮24小時通關優勢，疊加「提前申報」「綠色通道」「優先查驗」等一系列措施，支持企業搶「鮮」通關。今年1-8月，大橋海關已累計驗放供港蔬菜、水果、鮮活水產等逾5.8萬噸。

報導指出，港珠澳大橋海關副關長劉澍在日前舉行的2026粵港澳大灣區服務貿易大會新聞發布會上介紹，「空陸鮮活產品專屬快線」自2025年9月全面啟動以來，海關累計監管驗放經「專屬快線」進口的水果、食用水生動物、冰鮮水產品99批、339.0噸，貨值2195.88萬元。

據了解，目前通過快線來到大灣區的生鮮已達14個品種，產品來源覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲5大洲的8個國家。

為了讓生鮮「跑」得更快，港珠澳大橋珠海公路口岸現有進境水果、食用水生動物、冰鮮水產品三個指定監管場地，均嚴格按照海關監管要求建設，配備7個可滿足不同溫度標準的冷庫、近30間專業技術用房，可用於查驗的車位13個，均配有製冷供電設施，為快線高效運轉奠定堅實基礎。

精華 FAQ

  • 自10月1日起，冷藏冰鮮、蔬果蛋奶等指定鮮活食品可全天24小時經港珠澳大橋進入香港，讓企業可按採收節奏隨時發貨，進一步提升供港時效。

  • 24小時通關令車輛周轉更快，企業可錯峰採收與發貨，減少等待和錯過時段的風險，從而降低貨損、物流成本，並更靈活配合香港市場需求。

  • 專屬快線已滿一年，累計監管驗放99批、339.0噸水果及冰鮮水產品，貨值2195.88萬元；目前共有14個品種，來源覆蓋5大洲8個國家。

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