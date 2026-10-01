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發表「女人釣金龜、別讀博士」挨轟 港中大學者道歉

香港新聞組／香港1日電
莊太量呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。畢業生示意圖，非新聞...
莊太量呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。畢業生示意圖，非新聞當事者。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

港中大副教授莊太量在新亞雙周會上發表涉性別偏見言論，稱女性應重視釣金龜、女生別讀博士，引發學生與社會批評後公開道歉。

香港中文大學經濟系副教授莊太量日前因為發表「女人最重要釣金龜（有錢男人）」言論而招致多方批評，他為此公開道歉。

莊太量9月29日在社交平台留言說：「對於近日我在新亞雙周會的言詞引起公眾反感或對某些人士造成冒犯，我為此表示真誠的歉意」。

他又說：「我個人十分尊重女性並絕對認同兩性在社會有同等重要的地位及能力，亦應有同等機會接受教育及發揮所長。我早前的言論在表達想法的同時未有審慎考慮用詞及場合是否適宜，因為我的言論而造成的誤解或對某些社會人士的不安，我表示抱歉」。

身兼中大新亞書院副院長的莊太量上周在書院的「雙周會」上演說，主題是「如何投資你的人生」。

有與會同學其後向媒體轉述，莊太量在演說中表示，「女人GPA（Grade Point Average，學業成績平均點數）高都無用，最重要都係（是）要釣金龜」。

據報導，他還呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。

他在演講中同時建議男生，不要選擇同齡或者住得太遠的女孩，又說向思想早熟的女生展示學業成績，「其實缺乏吸引力」。

莊太量的一番談話日來引來學生不滿和投訴，指其講話充斥性別偏見，也有人向中大防止歧視性騷擾小組投訴，要求校方徹查及交代事；這起事件日來成為社會熱議焦點。

根據香港媒體的報導，事發後，有人成立了「新亞雙周會關注組」，小組在社交平台發文，表示留意到莊太量的道歉，但強調事件已對新亞書院的名聲造成損害，認為停職調查是理想做法。

精華 FAQ

  • 他是在香港中文大學新亞書院的「雙周會」演說時，談及「如何投資你的人生」並發表涉女性與學歷的言論，內容被指帶有明顯性別偏見，隨即引起大量批評與投訴。

  • 據與會同學轉述，他表示女人GPA高也沒用，最重要是釣金龜，還建議女生最好不要讀博士，並稱女性青春很寶貴；他亦向男生提出擇偶應避免同齡或住得太遠的女孩。

  • 事後有學生向媒體及中大防止歧視及性騷擾小組投訴，要求徹查並交代；其後更有人成立「新亞雙周會關注組」，雖留意到道歉，但仍認為事件損害書院名聲，應停職調查。

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