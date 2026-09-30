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THE大學榜港5校躋百強 港大第33名與中大膺亞洲10強

香港新聞組／香港30日電
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THE公布2027年世界大學排名，香港8所資助大學全數入百強或接近百強，港大居第33位、中大第42位，嶺大升幅最顯著，整體反映港校國際競爭力上揚。

英國權威教育機構泰晤士高等教育(THE)30日公布2027年度世界大學排名，香港8間資助大學全部位列首300位，多校名次上升，其中5間躋世界百強。其中香港大學維持全球第33位續居全港之首，與排第42的香港中文大學同列亞洲十強。香港科技大學及香港浸會大學排名與去年相若，分列第58及第205位，其餘院校以嶺大升幅最高，由301至350位區間躍升至全球第257位。

大公、文匯報報導，THE世界大學排名2027涵蓋全球118個國家及地區共2297間高等學府，較去年增106間。排名採用17項經嚴謹校準的績效指標，歸納五大領域，包括教學、研究環境、研究品質、國際視野及產業。

香港院校方面，香港大學最新全球排第33位，成績與2026年持平，與退居一級至第42位的中大同躋亞洲十強，港大排亞洲第6，中大則排第10位。科大維持全球排58位，香港城市大學、香港理工大學及嶺南大學同錄升幅，其中城大升3位至全球第70，理大升1位至第79；嶺大升幅最高，由全球301至350位區間大幅升至第257。香港教育大學則列212位。

港大校長張翔表示，該校將繼續追求卓越，透過頂尖教學與科研創新，履行全球頂尖學府的使命。中大指校方將繼續秉持使命，為全球知識進步及社會發展作貢獻。科大表示，排名反映大學在產學研及國際化等方面續獲國際認可，將積極配合香港第一個五年規劃落實，支持北都大學城建設及高等教育國際化。

城大署理校長李振聲指，該校於包括THE在內4個主要大學排名穩居百強，將持續深化國際教研協作。理大校長滕錦光表示，該校連續6年躋身全球百強，將繼續深化科研與教學創新。嶺大校長秦泗釗對該校升近100位表示欣喜，將繼續深耕「博雅＋科技」。

報導指出，此外今年全球十強續由英美院校包辦，英國牛津大學連續11年居榜首；美國麻省理工學院保持第二，普林斯頓大學維持世界第三。亞洲方面，清華、北大及新加坡國立大學續排亞洲前三，其中清華升1級至全球第11，北大排第13，新加坡國立大學升2位至第15，為THE排名首次出現三間亞洲高校齊躋全球前15名。

精華 FAQ

  • 香港8所資助大學全部位列全球首300位，其中5校躋身世界百強。港大居第33位，中大第42位，科大第58位，城大第70位，理大第79位，整體表現亮眼。

  • 城大上升3位至第70，理大上升1位至第79，嶺大升幅最大，由301至350位區間躍升至第257位。教育大學則排第212位，科大與浸大名次大致維持不變。

  • 全球前10名續由英美院校包辦，牛津連續11年居首，MIT和普林斯頓分列第2、第3。亞洲方面，清華、北大及新加坡國立大學居亞洲前三，且首度同時躋身全球前15。

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