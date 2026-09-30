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亞運／港單車男團競速奪歷史首銅、黃澤林闖網球男單16強

香港新聞組／香港30日電
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文章摘要整理：

港隊男子團體競速賽首次在亞運奪銅，創下男子短距離項目歷史；同日黃澤林亦在天雨改室內作賽下擊敗約旦球手，晉級男單16強。

愛知名古屋亞運場地單車賽展開，莫沚駿、杜棹熙和翁浚皓出戰男子團體競速賽，先在資格賽以44.399秒壓過韓國，以第4名晉級；首圈再以44.116秒、0.25秒之差擊敗韓國，殺入銅牌戰；最後面對馬來西亞，港隊踩出43.507秒，擊敗對手的44.34秒，奪得銅牌。這是香港歷來首面亞運男子短距離項目獎牌。

大公、文匯報報導，43.507秒，時間跳出來後，3人在賽道場邊緊緊擁抱。沒有太多說話，只是用力拍著彼此的背。

第一棒莫沚駿負責起動。他在銅牌戰踩出17秒8，連自己也有點不敢相信。他說這個起動時間已接近世界水平，自己很滿意，也希望之後繼續踩好第一棒，與隊友挑戰更高頒獎台。

第2棒杜棹熙聽著隊友分享，指莫沚駿第一棒快，會自然帶動後面兩人更快；最後一棒翁浚皓則笑言，隊友給了他「一個很大的驚喜」。初賽和首圈時，前兩棒已踩出連訓練都未試過的速度。來到銅牌戰，他坦言緊張，也有點害怕自己甩掉，但最後一輪已沒有退路，結果踩出自己最好的一次。

報導指出，港隊今年曾在亞錦賽男子團體競速賽奪銅，首次登上該項目亞錦賽頒獎台。來到亞運，3人心裏其實也帶著信心。莫沚駿笑說，他們在亞錦賽已經贏過馬來西亞一次，有信心可以再贏。翁浚皓則補上「不能給他們翻盤的機會」。

杜棹熙坦言，由上一屆連銅牌戰也沒進，到今次踩出過去訓練從未做過的最佳時間奪牌，「那一刻好感動」。

另外，亞運網球賽事連日受天雨影響，賽會昨晨決定將全日所有比賽移師4個室內場上演，香港男單一哥黃澤林（Coleman ）雖然賽前一日才抵達日本，但成功克服舟車勞頓及不利條件，最終以直落兩盤擊敗約旦球手Zaid Al Mashni晉身16強，將於今日對上屆銀牌得主、東道主球手綿貫陽介。

黃澤林在出發亞運前先赴杭州出戰ATP 250賽事，惟在周日以盤數1:2不敵世界排名第6的俄羅斯名將麥維迪夫，八強出局。黃澤林相隔一日後轉戰亞運，初段只能與對手拉成均勢，到第7局終憑著對手多次失誤成功破發，並順利保住之後兩個發球局，以6:4先下一城。黃澤林第2盤重拾發球水準，最終再贏一盤6:1，以總盤數2:0淘汰對手。

精華 FAQ

  • 莫沚駿、杜棹熙和翁浚皓在亞運男子團體競速賽奪銅，這是香港歷來首面亞運男子短距離項目獎牌，也代表港隊在此項目寫下新里程碑。

  • 港隊先在資格賽以44.399秒排第4晉級，首圈再以44.116秒擊敗韓國，之後在銅牌戰踩出43.507秒力壓馬來西亞，最終站上頒獎台。

  • 黃澤林雖然賽前一日才抵達日本，又要面對賽會改到室內場作賽，但仍以6:4、6:1直落兩盤擊敗約旦球手，順利晉身16強，將對東道主球手綿貫陽介。

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