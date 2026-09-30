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「邵氏雙俠」破冰了 狄龍秀與姜大衛貼臉合照讚「一生摯友」

香港新聞組／香港30日電
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狄龍(右)、姜大衛(左)屢傳不和，近日世紀自拍照流出。(取材自小紅書)
狄龍(右)、姜大衛(左)屢傳不和，近日世紀自拍照流出。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

曾被譽為「邵氏雙俠」的狄龍與姜大衛，近日因貼臉合照曝光引發熱議，粉絲更證實照片非AI而是去年12月拍攝，象徵兩人長達半世紀的不和疑已破冰。

曾被譽為「邵氏雙俠」、傳出關係決裂近半世紀的80歲男星狄龍與79歲的姜大衛，近日網路瘋傳兩人臉貼臉的最新合照，溫暖微笑冰釋前嫌的畫面引發網友熱議。粉絲證實該照片為狄龍於線下聚會主動向影迷展示，拍攝日期為去年12月27日，親自證實這段傳聞多時的長年心結已正式劃下句點。

狄龍與姜大衛早年同為大導演張徹的愛徒，兩人合作無間，當時在華語影壇有著「狄不離姜、姜不離狄」的美譽。

香港01報導，二人決裂原因多年來眾說紛紜，盛傳二人在1975年拍攝「傾國傾城」時因戲份問題而埋下心結，後來又傳過他們曾在片場大打出手；而導火線據指是恩師張徹去世，人在北京拍戲的狄龍，派兒子譚俊彥代表出席葬禮，此舉令姜大衛非常憤怒。

對於與狄龍的關係，姜大衛曾拋下三字「道不同」，並表示他們沒有打架，沒有吵架，沒有跟對方說什麼，只是兩人長大之後看法與想法都不同了。他並稱兩人各走各的路，見面就打聲招呼。

這段長達半世紀的不和在去年迎來轉機。去年8月，狄龍在訪問中罕有回應與姜大衛的不和傳聞，在受訪時語重心長地說：「真正的朋友不在時間上的，而是永恆的。」他回憶當年與姜大衛形影不離，感情深厚，並直言對方是他的一生摯友，似乎暗示願意釋放善意，化解多年心結。

報導指出，關於這張合照，有人認為是AI照，不過有狄龍的粉絲留言表示，狄龍在早前的線下粉絲聚會中主動向現場影迷展示照片，而照片拍攝日期是去年12月27日。

有大批影迷看到照片後，都表示欣喜：「兩個人和好了啊，果然只要我活的夠久就能看到我磕的cp復婚」、「這一對真的最符合是『有生之年』 這個主題的CP 了。果然只要活得夠久，一切皆有可能」、「終於大圓滿」。

狄龍(左)與姜大衛(右)曾被稱為「邵氏雙俠」。（視頻截圖）
狄龍(左)與姜大衛(右)曾被稱為「邵氏雙俠」。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 兩人近日流出的貼臉合照在網路瘋傳，畫面中雙方都露出微笑，被視為多年不和後的和解象徵，也讓外界重新關注這段傳了半世紀的恩怨。

  • 有粉絲表示，狄龍曾在線下粉絲聚會主動向現場影迷展示這張照片，且照片拍攝日期是去年12月27日，因此外界認為它是真實合照而非AI合成。

  • 外界曾傳兩人因戲份、片場衝突及張徹葬禮安排等事結怨，但姜大衛強調只是理念不同；狄龍去年則稱真正的朋友是永恆的，並稱對方是一生摯友。

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