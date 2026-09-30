香港iPhone 18 Pro開售 爆382.3萬美元信用卡盜刷案

蘋果公司最新款手機iPhone 18 Pro系列日前在香港正式開售。圖為位於中環ifc的Apple Store人頭湧湧，不少市民到場選購及體驗新機。（香港中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港iPhone 18 Pro開售當晚爆發大規模信用卡盜刷案，涉1503宗、逾3000萬港元，警方已取消交易並追查幕後團夥。

新款iPhone 18 Pro 9月12日在香港 開售當夜起，大批香港人信用卡被盜用，香港警方最後證實接獲報案逾1500宗，涉款3000萬港元（約382.3萬美元）。警證實不法份子在案件中以翻牆技術即VPN作案，但目前所有涉案交易均已取消。

香港警務處處長周一鳴29日在一個區議會會議上透露，就信用卡遭盜用作訂購iPhone案，港警共接獲1503宗報案，涉款逾3000萬港元。

周一鳴提到，大批港人信用卡被盜用購買最新iPhone 18 Pro案件，除公布報案數字和案件涉款，還說警方已要求取消所有涉案交易，因此被盜用的信用卡卡主、銀行及蘋果公司都未有損失。

他說，警方正繼續追查幕後團夥，並要求蘋果公司檢視其交易流程，避免蘋果公司在下月中另一款新手機預售時出現類似情況。

周一鳴說，是蘋果公司在網上交易過程中停用網上商貿保障措施，豁免了交易驗證，令騙徒乘機以非法取得的信用卡資料大量下單。調查發現，不法份子在案件中以翻牆技術即VPN，用虛擬私人網絡隱藏IP地址，提供虛假或不齊全的收貨人資料，企圖等待派件不成功後，蘋果公司電郵確認送貨地點時，再指定「跑腿」到公眾地方取貨。

最新罪案數據顯示，香港電話騙案超越網購騙案成最嚴重類別，佔詐騙案數字兩成七；其次為網購騙案，佔兩成三。周一鳴還說，香港1至8月共錄得近六宗罪案，按年升0.2%。當中詐騙案有2萬9000多宗，按年升4.5%，詐騙宗數首次佔整體罪案數字五成，涉款按年升3.8%至52億港元。

周一鳴說，電話騙案上月急升，單月錄得逾2000宗，當中八成為假冒客服騙案。警方分析發現當中四分三騙徒以本地電話撥出。他指現時租、借和賣電話並不構成罪行，即使警方拘捕電話卡登記人，被捕人可辯稱不知道對方以其電話號碼行騙，另現時每人可向每間電訊商登記最多十張電話卡，為詐騙集團提供行騙有利條件，期望聯同相關當局盡快修訂法例應對。