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香港擴辦萬聖月 全城扮鬼玩瘋、「嘩鬼」搭專車免費

香港新聞組／香港30日電
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香港旅遊發展局29日宣布首次推出「香港萬聖月」，以「變身登場 玩轉全城」為主題，...
香港旅遊發展局29日宣布首次推出「香港萬聖月」，以「變身登場 玩轉全城」為主題，聯同業界夥伴在多個旅遊熱點舉辦一連數星期的Cosplay街頭派對。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港旅發局聯同業界把萬聖節升級為橫跨約1個月的「香港萬聖月」，在多個旅遊熱點舉辦街頭派對，並配合免費交通體驗及樂園活動吸客。

香港萬聖節向來以濃厚節慶氣氛及多元創意活動享譽亞洲。旅發局29日宣布，今年將擴大萬聖節規模，下月聯同多個業界夥伴首次打造「香港萬聖月」，以Cosplay主題，在香港不同旅遊熱點舉辦街頭派對，再連同香港迪士尼樂園度假區及香港海洋公園的招牌萬聖節活動，將全城化身成為一個大型的萬聖節嘉年華，讓旅客慶祝萬聖節，「第一個就想起香港」。

大公、文匯報報導，香港旅發局總幹事劉鎮漢表示，局方期望把握萬聖節契機，聯同業界將節日氣氛推上更高峰，因此將萬聖節活動升級為橫跨約1個月，冀為業界帶來更多人流和生意。

旅發局聯同置地公司、啟德體育園、蘭桂坊協會、朗豪坊及信和集團將萬聖節慶典全面升級，打造全城最大規模的跨區萬聖節Cosplay街頭派對。

由10月17日起一連三個星期六，中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀等熱門旅遊地區將舉辦萬聖節街頭派對，同步上演大型電音派對、Cosplay嘉年華、嘩鬼互動、沉浸式體驗等精彩節目，涵蓋萬聖節經典元素、熱爆動漫、電影角色、潮流藝術、本地文化如港人熟悉的紅Van（紅色小巴）、廣東歌等多元主題。至10月31日萬聖夜，全城節慶氣氛將推向高潮，邀請旅客及市民一起玩盡全城。

報導指出，旅發局亦聯同城巴及電車推出萬聖節夜間免費體驗。城巴推出萬聖節限定開篷觀光巴士路線，於10月17日、24日及31日晚上穿梭港島及九龍多個節慶熱點，電車亦於上述三個星期六晚上推出2架萬聖節派對電車，旅客只需穿上萬聖節裝扮就可免費登車。

深受市民及旅客歡迎的香港兩大主題樂園萬聖節招牌活動亦全面展開，香港迪士尼樂園度假區萬聖節盛會「Disney Halloween Time」、香港海洋公園一年一度的「哈囉喂全園祭」，均已迎接各地旅客及市民到訪。

精華 FAQ

  • 旅發局首次聯同業界打造「香港萬聖月」，以Cosplay為主題，把萬聖節活動由單日延伸至約1個月，透過全城派對與體驗提升節日氣氛。

  • 由10月17日起一連3個星期六，中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀等熱點都會舉行街頭派對，內容包括電音、Cosplay、互動表演與沉浸式體驗。

  • 旅發局聯同城巴及電車推出夜間免費體驗，穿上萬聖節裝扮可免費乘搭派對電車；同時迪士尼與海洋公園的萬聖節招牌活動也已展開。

萬聖節 香港 迪士尼

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