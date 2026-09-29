港學者發表「女人釣金龜、不要讀博士」言論惹不滿 公開道歉

莊太量呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。畢業生示意圖，非新聞當事者。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中大經濟系副教授莊太量在書院演講中發表涉性別偏見言論，稱女生不應讀博士及應「釣金龜」，引起學生與社會批評後，他公開道歉。

香港中文大學經濟系副教授莊太量日前因為發表「女人最重要釣金龜（有錢男人）」言論而招致多方批評，他為此公開道歉。

莊太量昨天在社交平台留言說：「對於近日我在新亞雙週會的言詞引起公眾反感或對某些人士造成冒犯，我為此表示真誠的歉意」。

他又說：「我個人十分尊重女性並絕對認同兩性在社會有同等重要的地位及能力，亦應有同等機會接受教育及發揮所長。我早前的言論在表達想法的同時未有審慎考慮用詞及場合是否適宜，因為我的言論而造成的誤解或對某些社會人士的不安，我表示抱歉」。

身兼中大新亞書院副院長的莊太量上週在書院的「雙週會」上演說，主題是「如何投資你的人生」。

有與會同學其後向媒體轉述，莊太量在演說中表示，「女人GPA（Grade Point Average，學業成績平均點數）高都無用，最重要都係（是）要釣金龜」。

據報導，他還呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。

他在演講中同時建議男生，不要選擇同齡或者住得太遠的女孩，又說向思想早熟的女生展示學業成績，「其實缺乏吸引力」。

莊太量的一番談話日來引來學生不滿和投訴，指其講話充斥性別偏見，也有人向中大防止歧視及性騷擾 小組投訴，要求校方徹查及交代事；這起事件日來成為社會熱議焦點。

根據香港媒體的報導，事發後，有人成立了「新亞雙週會關注組」，小組昨天在社交平台發文，表示留意到莊太量的道歉，但強調事件已對新亞書院的名聲造成損害，認為停職調查是理想做法。