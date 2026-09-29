我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王鶴棣捲「下體壞死」疑雲首露面 曝「哥們的哥們兒」現況

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

港學者發表「女人釣金龜、不要讀博士」言論惹不滿 公開道歉

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莊太量呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。畢業生示意圖，非新聞...
莊太量呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。畢業生示意圖，非新聞當事者。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中大經濟系副教授莊太量在書院演講中發表涉性別偏見言論，稱女生不應讀博士及應「釣金龜」，引起學生與社會批評後，他公開道歉。

香港中文大學經濟系副教授莊太量日前因為發表「女人最重要釣金龜（有錢男人）」言論而招致多方批評，他為此公開道歉。

莊太量昨天在社交平台留言說：「對於近日我在新亞雙週會的言詞引起公眾反感或對某些人士造成冒犯，我為此表示真誠的歉意」。

他又說：「我個人十分尊重女性並絕對認同兩性在社會有同等重要的地位及能力，亦應有同等機會接受教育及發揮所長。我早前的言論在表達想法的同時未有審慎考慮用詞及場合是否適宜，因為我的言論而造成的誤解或對某些社會人士的不安，我表示抱歉」。

身兼中大新亞書院副院長的莊太量上週在書院的「雙週會」上演說，主題是「如何投資你的人生」。

有與會同學其後向媒體轉述，莊太量在演說中表示，「女人GPA（Grade Point Average，學業成績平均點數）高都無用，最重要都係（是）要釣金龜」。

據報導，他還呼籲「女生最好不要讀博士」，理由是「女人青春好寶貴」。

他在演講中同時建議男生，不要選擇同齡或者住得太遠的女孩，又說向思想早熟的女生展示學業成績，「其實缺乏吸引力」。

莊太量的一番談話日來引來學生不滿和投訴，指其講話充斥性別偏見，也有人向中大防止歧視及性騷擾小組投訴，要求校方徹查及交代事；這起事件日來成為社會熱議焦點。

根據香港媒體的報導，事發後，有人成立了「新亞雙週會關注組」，小組昨天在社交平台發文，表示留意到莊太量的道歉，但強調事件已對新亞書院的名聲造成損害，認為停職調查是理想做法。

精華 FAQ

  • 因他在新亞雙週會演說中發表「女人最重要釣金龜」等言論，引起公眾反感與多方批評，甚至有人向校方投訴，因此他公開致歉。

  • 他表示尊重女性，認同兩性在社會上同等重要，也應享有同等教育與發展機會，並承認自己當日用詞與場合考慮不周。

  • 有學生指其言論充滿性別偏見，並向中大防止歧視及性騷擾小組投訴；其後亦有人成立關注組，認為事件已損害新亞書院聲譽，主張停職調查。

性騷擾

上一則

「過緊日子」 北京大學禁公款赴名勝景區開會

延伸閱讀

北理工女權課 女教授「巧克力」說惹議

北理工女權課 女教授「巧克力」說惹議
南醫大博士生墜亡 網傳導師責罵致校方遭網暴 家屬曝真相

南醫大博士生墜亡 網傳導師責罵致校方遭網暴 家屬曝真相
康乃爾大學性侵案 英女星痛批校方：加害者的名聲比真相更珍貴？

康乃爾大學性侵案 英女星痛批校方：加害者的名聲比真相更珍貴？
多米多羅道歉 與前女友沒邊界「對不起芝芝」強調無出軌

多米多羅道歉 與前女友沒邊界「對不起芝芝」強調無出軌

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款