香港網紅悲訴女友癌逝 公開19.5cm腫瘤抗病歷程 淚喊：來世做情侶

肥豪與女友阿寶共同經營「肥豪與阿寶Fat Ho&Bo」YouTube頻道。(摘自肥豪Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 香港YouTuber肥豪悲痛宣布女友阿寶離世，兩人曾共同對抗19.5公分腫瘤與化療副作用，並一路以影片記錄抗癌歷程。

香港 知名YouTube頻道「FHProductionHK（熊仔頭）」成員肥豪，今（29日）在社群平台悲痛宣布女友阿寶離世。兩人相戀期間一路共同面對疾病，肥豪更曾暫停部分工作，全心陪伴女友接受治療。如今仍未能等到奇蹟，他發文向摯愛告別：「你已經做得很好了，放下痛苦去享樂吧！約定你來世再做情侶，好嗎？」消息曝光後，大批粉絲湧入留言區悼念。

肥豪今年5月才首度公開阿寶的抗癌經歷，透露女友在一年多前發現體內有一顆約19.5公分的巨大腫瘤 ，醫師當時初步研判可能屬於惡性腫瘤。由於阿寶過去沒有購買相關醫療保險，光是在私人醫院接受前兩天密集檢查，醫療費用就約19萬港元(約2.4萬美元)，對兩人造成不小負擔。

為了陪伴阿寶治療，肥豪也曾暫時放下工作，把大部分時間留給女友。治療過程中，阿寶接受高強度化療，每次療程需連續5天注射藥物，也曾出現神經疼痛、抽筋、嘔吐及無法進食等副作用。

肥豪過去受訪時透露，自己為了不讓女友感到更加害怕，始終努力控制情緒，不曾在阿寶面前崩潰。當時醫療團隊一度評估治療進展朝正面方向發展，兩人也因此對未來重新抱持希望，沒想到如今傳來離世消息。

在抗癌期間，兩人還共同經營YouTube頻道「肥豪與阿寶Fat Ho&Bo」，記錄治療過程、日常生活及兩人相處的點滴，獲得不少網友支持。即使面對治療帶來的壓力，兩人仍努力把握相處時光。

就在不久前，阿寶還曾分享與肥豪到海洋公園遊玩的影片，當時更笑稱肥豪一邊趕工作、一邊照顧自己。如今再回頭看這些影像，也讓一路追蹤兩人的粉絲格外不捨。消息傳出後，許多網友留言表示「前幾天才看他們出去玩的影片」、「真的太突然」，也紛紛向阿寶送上最後祝福。