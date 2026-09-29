我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黛安娜回憶錄掀波 傳威廉王子因親舅舅爆料「感到受傷」

「嚴重國安疑慮」微信賣真美國護照 助中國人偷渡

香港放售iPhone18 Pro爆信用卡盜案 逾1500宗涉案3000萬港元

香港特派員李春／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
9月18日，蘋果公司最新款手機iPhone 18 Pro系列在香港正式開售。圖為...
9月18日，蘋果公司最新款手機iPhone 18 Pro系列在香港正式開售。圖為位於中環ifc的Apple Store人頭湧湧，不少市民到場選購及體驗新機。（香港中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港iPhone18 Pro開售後爆出大規模信用卡盜用案，警方接獲1503宗報案、涉款逾3000萬港元，已取消相關交易並追查幕後團夥。

新款iPhone18 Pro 9月12日在香港開售當夜起，大批香港人信用卡被盜用，香港警方最後證實接獲報案逾1500宗，涉款3000萬港元（約382.3萬美元）。警證實不法份子在案件中以翻牆技術即VPN作案，但目前所有涉案交易均已取消。

香港警務處處長周一鳴29日在一個區議會會議上透露，就信用卡遭盜用作訂購iPhone案，港警共接獲1503宗報案，涉款逾3000萬港元。

周一鳴29日於一個區議會會議上，提到大批港人信用卡被盜用購買最新iPhone 18 Pro案件，除公布報案數字和案件涉款，還說警方已要求取消所有涉案交易，因此被盜用的信用卡卡主、銀行及蘋果公司都未有損失。

他說，警方正繼續追查幕後團夥，並要求蘋果公司檢視其交易流程，避免蘋果公司在下月中另一款新手機預售時出現類似情況。

周一鳴說，是蘋果公司在網上交易過程中停用網上商貿保障措施，豁免了交易驗證，令騙徒乘機以非法取得的信用卡資料大量下單。調查發現，不法份子在案件中以翻牆技術即VPN，用虛擬私人網絡隱藏IP地址，提供虛假或不齊全的收貨人資料，企圖等待派件不成功後，蘋果公司電郵確認送貨地點時，再指定「跑腿」到公眾地方取貨。

最新罪案數據顯示，香港電話騙案超越網購騙案成最嚴重類別，佔詐騙案數字兩成七；其次為網購騙案，佔兩成三。周一鳴還說，香港1至8月共錄得近六宗罪案，按年升0.2%。當中詐騙案有2萬9000多宗，按年升4.5%，詐騙宗數首次佔整體罪案數字五成，涉款按年升3.8%至52億港元。

周一鳴說，電話騙案上月急升，單月錄得逾2000宗，當中八成為假冒客服騙案。警方分析發現當中四分三騙徒以本地電話撥出。他指現時租、借和賣電話並不構成罪行，即使警方拘捕電話卡登記人，被捕人可辯稱不知道對方以其電話號碼行騙，另現時每人可向每間電訊商登記最多十張電話卡，為詐騙集團提供行騙有利條件，期望聯同相關當局盡快修訂法例應對。

精華 FAQ

  • 警方證實共接獲1503宗報案，涉款逾3000萬港元。事件自9月12日開售當夜起發生，受害者主要是被盜用信用卡資料下單購買新機。

  • 周一鳴表示，警方已要求取消所有涉案交易，因此卡主、銀行及蘋果公司都未有實際損失。警方同時繼續追查幕後團夥，並要求檢討交易流程。

  • 調查指蘋果在網上交易中停用了網商保障措施，令騙徒可用非法取得的信用卡資料大量下單，並以VPN隱藏IP、填寫不完整地址，企圖改由跑腿取貨。

iPhone 香港

上一則

中國推出全國性補貼房貸利息政策 最高省5萬人民幣

下一則

香港網紅悲訴女友癌逝 公開19.5cm腫瘤抗病歷程 淚喊：來世做情侶

延伸閱讀

墜入託運陷阱 香港女子失珍貴灰鸚鵡 記者扮客戶抓騙徒

墜入託運陷阱 香港女子失珍貴灰鸚鵡 記者扮客戶抓騙徒
中國iPhone 18 Pro黃牛不收 只收Pro Max

中國iPhone 18 Pro黃牛不收 只收Pro Max
香港珠寶展百萬原石遭竊 國際盜賊得手後落網

香港珠寶展百萬原石遭竊 國際盜賊得手後落網
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津