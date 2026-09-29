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香港公營屋未來5年供應逾3.5萬創25年新高 公私營維持7：3

香港新聞組／香港29日電
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港府公布長遠房屋策略周年進度報告，推算下一個十年期香港總房屋需求為41.9萬個單...
港府公布長遠房屋策略周年進度報告，推算下一個十年期香港總房屋需求為41.9萬個單位，香港政府目標供應42萬個單位，其中公營房屋未來五年年供應量將是25年來的新高。（中通社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港府公布未來10年房屋供應目標42萬個，公私營維持7：3
  • 重點二：未來5年公營房屋年均逾3.5萬個，創25年來最高水平。
  • 重點三：青年公屋需求下降，資助出售房屋與非本地學生住宿需求上升。

港府28日公布《長遠房屋策略》（《長策》）2026年周年進度報告，推算下一個十年期，即2027/28至2036/37年度，全港房屋總需求為41.9萬個單位，港府將房屋供應目標訂為42萬個單位，當中包括29.4萬個公營房屋及12.6萬個私營房屋，公私營房屋比例維持七比三。港府表示，相關土地已經覓得，可滿足未來十年房屋供應目標。

綜合大公、文匯報報導，《長策》是香港房屋政策的核心策略文件，主要透過每年更新長遠房屋需求推算，訂定逐年延展的十年房屋供應目標，並據此及早規畫土地供應及房屋建設。

房屋局表示，未來十年公營房屋供應將逐步以六四比例作為規畫基礎。29.4萬個公營房屋單位中，17.6萬個為出租公屋或綠置居單位，另有11.8萬個為其他資助出售房屋。

港府指出，2027至2031年度每年平均可提供逾3.5萬個公營房屋單位，較本屆政府上任時相應五年的落成量增加約73%，是過去25年來最高水平。至於私營房屋，未來十年的土地來源包括政府賣地、鐵路物業發展、市區重建局項目及私人發展項目。短期而言，根據今年6月底最新推算，未來三至四年一手私人住宅市場供應量約9.6萬個單位。

報告同時顯示，青年對公屋的需求近年下降，資助出售房屋需求則增加。在「配額及計分制」下，非長者一人公屋申請宗數由2015年底高峰約14.37萬宗，至今年6月底降至約8.1萬宗，跌逾四成；30歲以下非長者一人申請更由約7.45萬宗大減至約2.94萬宗，跌幅約六成。

港府近年持續增加資助出售房屋供應。過去推出的「港人首次置業」單位，申請人及最終買家約85%為40歲或以下青年；「白表居屋第二市場計畫」買家中，約八成為40歲以下人士。

32歲的鄧小姐近日成功抽中居屋並入住元朗新居。她25歲開始申請居屋，曾四、五次抽籤落空，直至近年供應增加，加上樓價回落，最終成功購入一個約388呎單位。

另外，非本地學生住屋需求亦持續上升。港府估算，未來十年相關房屋需求每年約2310個單位，較去年估算增加720個。2016/17至2025/26年度，香港每年平均增加約7100個學生簽證，約65%非本地學生並非居於院校宿舍。政府以平均兩名學生共住一個單位計算，推算相關住宿需求。

《簡樸房條例》今年生效，港府期望有序取締劣質劏房。截至今年9月底，房屋局收到約200宗簡樸房認證申請。目前港府仍以12.75萬個單位作為居住環境欠佳住戶的房屋需求推算。公屋聯會總幹事招國偉認為，認證後的簡樸房理論上不再屬於居住環境欠佳住所，未來住房需求結構或會出現變化，政府亦可考慮增加大面積單位及資助出售房屋供應。

精華 FAQ

  • 港府推算2027/28至2036/37年度全港房屋總需求為41.9萬個單位，供應目標訂為42萬個，其中包括29.4萬個公營房屋及12.6萬個私營房屋，比例維持7：3。

  • 港府指2027至2031年度每年平均可提供逾3.5萬個公營房屋單位，較本屆政府上任時相應5年的落成量增加約73%，屬過去25年來最高水平，反映供應明顯加速。

  • 青年申請公屋宗數近年明顯下降，但資助出售房屋需求上升；同時非本地學生住屋需求持續增加，港府估算未來10年每年約2310個單位，並提到簡樸房認證後需求結構或會再變。

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